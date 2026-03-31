"15 дни бях в кома! Не уважавах родителите си и спорта": Изповедта на българския плувец, отказал се от Игрите за допингирани

Плувецът Йосиф Миладинов даде любопитно интервю пред колегите от Българската национална телевизия. Той направи своебразна изповед за критичен момент от своя живот. След участието си на Игрите за допингирани Enhanced Games 22-годишният състезател претърпява тежка бронхопневмония и изпада 15 дни в кома. В този миг Миладинов намира смисъл единствено в спорта и решава да стартира процедура по възстановяване на правата си.

Миладинов обясни защо е участвал на Enhanced Games

„Бях отегчен от самото плуване. Бях загубил мотивация. Хората, извън семейството ми, не знаеха какво се случва с мен. Имаше опити от семейството ми, да ме откаже от решението ми, но бях твърд с моето решение. Решението да се присъединя към Enhanced games беше краткосрочно, спрямо финансите, които ми предлагаха. Доста хора от семейството ми бяха против това ми участие. Сега разбирам защо. Човек оценява нещата, когато се случат лошите неща. Видях доста финансова свобода. Нещо от моето ежедневие трябваше да се промени, за да продължа със спорта. Те това ми предложиха и реших да го направя. Доста напреднах за кратко време, без никакви субстанции. Винаги съм бил натурален.“, заяви Миладинов пред БНТ.

„Осъзнах, че това не е правилната стъпка в моя живот. Това, което правех преди, ми носеше повече удоволствие. Това, което правих в организацията, беше много лесно. Когато приключих с нея, претърпях тежка бронхопневмония и 15 дни бях в кома. Мислех си, колко жалко е да бъдеш в такова положение. Направих грешка, за която си прощавам. Последва ново начало на живота ми. Нито можех да вървя, нито да ям, нито да говоря. Решението да се върна в спорта е желанието ми да продължа да живея", допълни той.

"Нямах уважение към родители, спорт или приятели. Нямах желание за нищо. Загубих разума си до степен, до която не можех да се погледна в огледалото. Всичко е трябвало така да се случи. Опитвам се да променя себе си и да съм нов човек. Ако е писано, ще се върна още по-силен. Йосиф Миладинов е роден за плуването. Щом това не ме бутна, нищо няма да ме бутне“, смята талантът ни.

