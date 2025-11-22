7 плувци ще представят България на Европейското първенство в малък басейн в Полша

България ще бъде представена от 7 атлети на предстоящото Европейско първенство по плуване в малък басейн (25 м) в град Люблин, Полша. Надпреварата започва на 2 декември и приключва на 7 декември, а българският състав вече е ясен, като включва Петър Мицин, Калоян Левтеров, Любомир Епитропов, Дарен Кирилов, Габриела Георгиева, Диана Петкова и Тея Николова. Всички те заслужиха местата си след проведеното Държавно първенство в Бургас през изминалите дни.

Състезателите на България на Европейското в Люблин

Проектогрупата за Европейското бе съставена от 21 състезатели, които взеха участие в лагер в Бургас в комплекса "Парк Арена ОЗК". Лагерът завърши с Държавното първенство, което бе генерално контролно за шампионата в Люблин. Сред участниците на Европейското ще бъде Любомир Епитропов, който през миналата година стана първият европейски шампион на България в голям басейн (50 метра). Там е и световният шампион и световен рекордьор за юноши Петър Мицин.

Другите двама мъже са Калоян Левтеров и Дарен Кирилов, който в Бургас подобри националния рекорд на 200 метра гръб с време 1:52,25 мин. Женското участие също е силно - в лицето на участничката на Олимпийските игри в Париж Габриела Георгиева, Диана Петкова, която пък участва на Олимпийските игри в Токио, както и Тея Николова.

Почти всички от българските представители за шампионата в Люблин участваха и на Европейското в малък басейн в Отопени през 2023-та, като имаха силни резултати и плувания на финали.

