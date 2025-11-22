Студио Actualno:

Стартираха финалите на Държавните индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени

В края на ноември стартираха финалите на Държавните индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени. Женската надпревара се провежда от 19 до 24 ноември 2025 година в град Етрополе, хотел Етрополия. Мъжката надпревара пък е в периода 21 до 28 ноември 2025 година в с.Чавдар, хотел Дар. Организатори на двете прояви са БФШ 2022 и ШК Мургана.

Началото на всички кръгове - и при мъжете, и при жените, е от 15:00 часа. Последният кръг при жените е на 24 ноември от 9:00 часа, а официалното награждаване е същия ден - от 13:00 часа. При мъжете пък последният кръг е на 28 ноември. Иначе всички партии от двете държавни първенства ще бъдат предавани пряко на сайта на БФШ 2022.

Участници във Финала на Държавното индивидуално първенство по шахмат - жени:

  • ГМ Адриана Николова​
  • ГМ Елица Раева
  • Анджелика Ненова​​
  • Стефани Чучукова​
  • Нора Рашева​​
  • Александра Пехливанова
  • Ния Малчева
  • Мария Очкова​​

Участници във Финала на Държавното индивидуално първенство по шахмат - мъже: 

  • ГМ Мартин Петров​
  • ГМ Красимир Русев
  • ГМ Ивайло Енчев
  • ММ Спас Кожухаров
  • ГМ Николай Нинов
  • ГМ Васил Спасов
  • Марио Вутов
  • Павел Янев
  • Румен Ташков
  • Димитър Арденски

