В края на ноември стартираха финалите на Държавните индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени. Женската надпревара се провежда от 19 до 24 ноември 2025 година в град Етрополе, хотел Етрополия. Мъжката надпревара пък е в периода 21 до 28 ноември 2025 година в с.Чавдар, хотел Дар. Организатори на двете прояви са БФШ 2022 и ШК Мургана.

Началото на всички кръгове - и при мъжете, и при жените, е от 15:00 часа. Последният кръг при жените е на 24 ноември от 9:00 часа, а официалното награждаване е същия ден - от 13:00 часа. При мъжете пък последният кръг е на 28 ноември. Иначе всички партии от двете държавни първенства ще бъдат предавани пряко на сайта на БФШ 2022.

Участници във Финала на Държавното индивидуално първенство по шахмат - жени:

ГМ Адриана Николова​

ГМ Елица Раева

Анджелика Ненова​​

Стефани Чучукова​

Нора Рашева​​

Александра Пехливанова

Ния Малчева

Мария Очкова​​

Участници във Финала на Държавното индивидуално първенство по шахмат - мъже:

ГМ Мартин Петров​

ГМ Красимир Русев

ГМ Ивайло Енчев

ММ Спас Кожухаров

ГМ Николай Нинов

ГМ Васил Спасов

Марио Вутов

Павел Янев

Румен Ташков

Димитър Арденски

