В края на ноември стартираха финалите на Държавните индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени. Женската надпревара се провежда от 19 до 24 ноември 2025 година в град Етрополе, хотел Етрополия. Мъжката надпревара пък е в периода 21 до 28 ноември 2025 година в с.Чавдар, хотел Дар. Организатори на двете прояви са БФШ 2022 и ШК Мургана.
Началото на всички кръгове - и при мъжете, и при жените, е от 15:00 часа. Последният кръг при жените е на 24 ноември от 9:00 часа, а официалното награждаване е същия ден - от 13:00 часа. При мъжете пък последният кръг е на 28 ноември. Иначе всички партии от двете държавни първенства ще бъдат предавани пряко на сайта на БФШ 2022.
Участници във Финала на Държавното индивидуално първенство по шахмат - жени:
- ГМ Адриана Николова
- ГМ Елица Раева
- Анджелика Ненова
- Стефани Чучукова
- Нора Рашева
- Александра Пехливанова
- Ния Малчева
- Мария Очкова
Участници във Финала на Държавното индивидуално първенство по шахмат - мъже:
- ГМ Мартин Петров
- ГМ Красимир Русев
- ГМ Ивайло Енчев
- ММ Спас Кожухаров
- ГМ Николай Нинов
- ГМ Васил Спасов
- Марио Вутов
- Павел Янев
- Румен Ташков
- Димитър Арденски
