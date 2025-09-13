Войната в Украйна:

Радослав Росенов донесе първия медал на България от Световно първенство по бокс в Ливърпул

13 септември 2025, 11:01 часа 255 прочитания 0 коментара
Българският боксьор Радослав Росенов остана с бронзов медал на Световното първенство, което се провежда в Ливърпул (Англия). В категория до 60 кг Росенов отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия. Оливейра отива в битката за титлата в неделя срещу Абдумалик Халоков от Узбекистан, а Росенов и Шунсука Катамото остават с бронзови медали.

Срещата с Оливейра започна лошо за родения в Русе боксьор, който в първия рунд отстъпваше сериозно, като накрая на трите минути и петимата съдии дадоха предпочитанията си за бразилеца. Във втората част обаче Росенов доминираше много сериозно и логично спечели вота край масата. Малко пасивно начало в третия рунд, както и излишни влизания в клинч не позволиха на българина да се поздрави с победа. Оливейра спечели с 4:1 съдийски гласа както последния рунд, така и цялата среща.

Преди да стигне до мача за място на финала Росенов елиминира представителя на домакините Уилям Хюит с пълно съдийско единодушие. По-рано днес Семион Болдирев зае пето място в категория до 85 кг. 19-годишният дебютант на такъв форум отстъпи на представителя на домакините Тийгън Стот на четвъртфиналите и се присъедини към Уилиам Чолов (80 кг), който също при първото си участие на Световно първенство се класира на пета позиция. / БТА

ОЩЕ: България ликува! Първи медал за страната ни на Световно по бокс от 6 години

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
бокс Радослав Росенов Световно първенство по бокс информация 2025
