Никола Цолов и основният му конкурент коментираха слуховете за Формула 1

Осем кръга след началото на сезона във Формула 2 се очертават трима ясни претенденти за титлата. Българският пилот Никола Цолов в момента води в класирането със 161 точки пред Габриеле Мини (134) и Рафаел Камара (125). Родният състезател, който кара за отбора на Кампос Рейсинг, се представя най-впечатляващо до момента, като има шест победи на сметката си. Мини е най-постоянният - макар и с едва един успех, като завърши 14 състезания в челната осмица.

Цолов води в тройния сблъсък за титлата във Формула 2

Следвайки стъпките на шампионите Габриел Бортолето и Леонардо Форнароли в "Инвикта Рейсинг", Камара спечели четири от последните пет квалификации, което му помогна да завоюва две победи в основните състезания. Алекс Дън също е сред претендентите за първото място, макар че все още не е успял да разгърне потенциала си, който показа през миналия сезон. На пистата "Спа", която е сред любимите на пилотите и все още представлява предизвикателство за младите състезатели, тези четиримата потвърдиха статута си на фаворити.

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След края на Гран При на Белгия се проведе пресконференция, на която присъстваха Цолов и Камара. Двамата бяха попитани от журналист от Motorsport какво най-много ги е впечатлило един в друг. Бразилският пилот отговори пръв, като подчерта постоянството, което и двамата демонстрират на пистата: "И двамата бяхме много стабилни", каза Камара. "Изглежда, че сме там всеки състезателен уикенд, дори и ако говорим за миналата година във Формула 3. Никола винаги е бил бърз. Със сигурност той е много добър и е хубаво тази година да се борим за шампионата. Освен това той спечели уважението и на двама ни. Очевидно на пистата се опитваш да дадеш максимума за себе си, но мисля, че уважението извън пистата беше нещо, което ме изненада приятно - не че бях изненадан, но и не бях впечатлен, просто беше нещо, което ценя."

Цолов се съгласи: "Подкрепям мнението на Рафа. Мисля, че всички знаем, че това, което се случва на пистата и извън нея, са две различни неща, така че е доста готино да се види. От друга страна, със сигурност изявите му в квалификациите тази година бяха доста впечатляващи, както и миналата година, така че вероятно това е нещо, което прави силно впечатление."

Камара и Цолов с коментар за слуховете за Формула 1

Както се оказва, Камара и Цолов са двамата пилоти от Формула 2, чиито имена се споменават най-често за преминаване във Формула 1. Това не са просто слухове, като шефът на отбора на Рейсинг Булс Алън Пърмейн открито описа българина като "следващия на опашката". Въпреки това, младежите, които са добре запознати с медиите, не изненадващо предпочетоха да се дистанцират от спекулациите.

"За мен, разбира се, това е крайната цел и моята мечта, но в момента колкото по-добре се представям във Формула 2, толкова по-добра позиция имам за всичко в бъдеще", каза Цолов. "Затова съм изцяло фокусиран върху Формула 2, очевидно подхождам кръг по кръг." Камара подкрепи мнението на основния си конкурент, като каза: "Просто се концентрирам върху това, което мога да направя в момента, защото ако не се представяш добре във Формула 2, най-вероятно няма да стигнеш там, където искаш." Междувременно в календара остават още 12 състезания и ще бъде изключително интересно да видим как чистата скорост на Камара и състезателните умения на Цолов ще се изправят срещу опита на Мини и Дън.

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