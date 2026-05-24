От Рая до Ада и обратно: Никола Цолов бе лидер, остана последен, а накрая завърши в челото

Младата звезда на България в моторните спортове - Никола Цолов, финишира на четвърта позиция в основното състезание на Гран при на Канада. След като бе наказан в спринта и остана без точки, Цолов отново премина през неприятни моменти и големи изпитания. Цолов стартира втори и успя да изпревари лидера Лорънс ван Хьопен, който отпадна след инцидент. А после самият Никола бе ударен от друг пилот и изпадна до последното място. След това обаче се случиха още куп събития, като в крайна сметка Цолов успя да се върне до челните места.

Никола Цолов на крачка от подиума в Канада

Никола тръгна от втора позиция, като потегли силно и успя да изпревари лидера Лорънс ван Хьопен, но нидерландецът контраатакува и успя да си върне водачеството. Цолов продължи да притиска лидера, а в петата обиколка се стигна до фатална грешка от нидерландеца. При един от завоите той не успя да заеме добра траектория, а болидът му поднесе, разбивайки се в стената.

В последния момент Никола успя да избегне контакт с него и излезе начело в състезанието с 2,5 сек. аванс, но излезе кола за сигурност, която събра колоната. Малко по-късно Цолов влезе в бокса и се върна на пистата, като бе в изгодна позиция да гони победата. В 15-ата обиколка обаче болидът на Цолов бе закачен от друг състезател, което го завъртя и го прати на последното място.

Оттам нататък настъпи истинска лудница в състезанието, с много събития едно след друго. Няколко пилоти не успяха да завършат състезанието, други загубиха ценни позиции, а Никола успя да се изкачи до петото място в крайното класиране. Състезанието завърши със safety car, след като още един пилот отпадна, като това спря Никола да стигне дори и до четвъртото място.

След края на състезанието стана ясно, че един от пилотите пред Никола е наказан, заради което българинът се изкачи до четвърто място. Така Цолов спечели 12 точки и ще събере 45 точки за генералното класиране при пилотите, където остава на второ място. Освен това Никола успя да покаже на всички анализатори, че е най-бърз през уикенда, което е от значение за крайната му цел - Формула 1.

