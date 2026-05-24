Без "Междузвездни войни": Тото Волф се намеси между Антонели и Ръсел след сблъсъка им в Монреал

Съотборниците в Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсел заемат първото и второто място в класирането при пилотите във Формула 1. Напрежението между двамата обаче е високо, след като се сблъсъкаха по време на спринтовото състезание на Гран При на Канада. 19-годишният Антонели, който води в класирането пред съотборника си, два пъти се озова на тревата и изрази недоволството си по отборната радиовръзка.

Тото Волф коментира сблъсъка между Антонели и Ръсел

След като Антонели беше изпреварен в борбата за полпозишън по време на спринт квалификацията, той се опита да спечели състезанието. Този план обаче преминаваше през изпреварване на Джордж Ръсел. В шестата обиколката италианецът се приближи най-много до първото място и атакува от външната страна на първия завой, но Ръсел не му остави място и той мина през тревата. След това Антонели пробва нова атака, този път в завой №8, но спря прекалено късно и пак мина през тревата, като това позволи на световния шампион Ландо Норис да излезе на второто място, което той запази до финала.

Веднага след сблъсъка с Ръсел, Антонели се включи по радиото с думите: "Това беше много грубо. Трябва да има наказание, бях точно до огледалото за обратно виждане." Шефът на Мерцедес - Тото Волф, се намеси, като каза: "Можем ли да се концентрираме върху карането, моля, а не върху оплакванията по радиото?"

Ето какво каза Волф за напрежението в отбора

След края на надпреварата Волф беше овладял емоциите си и омаловажи напрежението вътре в отбора. Той заяви, че се е насладил на борбата за позиции, която и била истинско зрелище, а след това допълни: "Наистина се наслаждавам на тези моменти, защото ни позволяват да се учим и да си кажем: "Добре, какво правим в тази ситуация? Как ще се справим с това в бъдеще?" Защото не искаш да загубиш състезание, не искаш да се сблъскаш с другия, а понякога е нужен малък момент, за да си припомним какви са нашите цели. Това не е насочено конкретно срещу някого, но има рамка, която искаме да установим, и бих предпочел това да стане в спринт състезание, където не се печелят много точки, отколкото в основното състезание. И не искаме да започнем с петото състезание и да се появят заглавия от типа "Междузвездни войни" или че ситуацията ескалира, защото това не е така."

В момента Антонели заема първото място в класирането при пилотите. 19-годишният италианец спечели последните три Гран При, а Ръсел допълни второто поредно двойно класиране на Мерцедес в Китай през март. Британският пилот спечели старта на сезона в Австралия, побеждавайки тийнейджъра, но пропусна подиума с две поредни четвърти места в Япония и Маями. В началото на Гран При на Канада този уикенд Антонели има преднина от 26 точки пред съотборника си.

