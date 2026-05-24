Олимпийски медалист на България дебютира в професионалния бокс с впечатляваща победа

Българският боксьор Хавиер Ибанес постигна победа в първия си мач на професионалния ринг в бокса. Националът до 55 килограма, който взе бронзов медал от Олимпийските игри в Париж през 2024 година, се справи с живеещия в Испания венецуелец Андерсон Лопес. Ибанес спечели срещата с технически нокаут в петия рунд, като мачът в Сан Себастиан бе предвиден да се играе в осем рунда.

В ролята на аутсайдер: Ибанес успя да победи боксьор с 8 поредни победи

С представянето си роденият в Куба Ибанес накара публиката в залата да го аплодира, макар Лопес да влезе в ролята на фаворит на феновете след серия от осем поредни победи. Ибанес обаче го надигра тотално и показа, че навлиза в ритъм за европейското първенство по бокс в София от 15 до 27 септември.

Иначе през 2024-а Ибанес бе убеден, че е трябвало да спечели олимпийското злато. Той обаче бе спрян на крачка от финала, а след мача селекционерът на националите по бокс Жоел Арате определи това като "грабеж".

Разказахме повече за историята на Хавиер Ибанес в олимпийската ни поредица преди Париж 2024.