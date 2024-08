Атлети са принудени да върнат олимпийските си медали, защото се разпадат

Справедливо е да се каже, че Олимпийските игри в Париж бяха едни от най-противоречивите игри в последно време. Двуседмичната олимпиада вече приключи, но един проблем продължава да тлее и няма признаци, че скоро ще има решение. Множество спортисти се оплакаха от качеството на медалите, които получиха в Париж, като някои от тях разкриха, че наградите са се влошили до неузнаваемост.

Сега ирландският олимпиец Дейр Линч разкри, че бронзовият му медал е бил отнет заради "хроничен проблем" с бронзовите медали. Гребецът, който завърши на трето място с партньора си Филип Дойл във финала на двойка скул, заяви, че ръководителите на Игрите са взели медала обратно, защото се е разпаднал. В интервю за ирландската телевизия по-рано тази седмица Дойл заяви: "Моят медал бе отнет, защото се разпадаше. Исках да го запазя, но те искаха да го вземат за изследвания. Искат да видят какво не е наред с медалите."

