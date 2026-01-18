Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова започна 2026 година с опит над 2 метра и победа

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих развълнува феновете си, като започна сезона по блестящ начин. Още в първия си старт за 2026 година украинката оглави световната ранглиста в дисциплината с резултат от 2.03 метра. 24-годишната атлетка, която през 2024 година подобри световния рекорд на Стефка Костадинова, записа този резултат по време на мемориала "Демианюк" в украинския град Лвов в събота.

Ярослава Магучих стартира сезона отлично

Това постижение е с 1 сантиметър повече от резултатите на украинката, постигнати през 2025 г., и е добър знак за завръщането ѝ като фаворитка в сектора. След като през 2024 година Магучих нямаше конкуренция, тя претърпя известен спад във формата си пред 2025-а година. Преди две години тя успя да подобри рекорда на Костадинова от 2.09 метра, устоял 37 години. Украинката скочи 2.10 метра на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Париж в началото на юли. Няколко седмици по-късно тя се окичи и със злато на Олимпийските игри в Париж, но с много по-слаб резултат - 2.00.

През следващите 12 месеца Магучих така и не успя да се доближи до върховото си постижение и загуби световните си титли на закрито и открито, както и Диамантената лига. Тя завърши трета на шампионата в зала зад австралийките Никола Олислагерс и Еленор Патерсън. Няколко месеца по-късно Магучих трябваше да се задоволи с бронзов медал и от световния шампионат на открито, който се проведе в Токио. За финал тя пропусна да защити и титлата си от Диамантената лига, отстъпвайки на Олислагерс. Единственият успех за 24-годишната състезателка бе триумфът ѝ на Европейското първенство на закрито в Апелдоорн.

Сега обаче украинката стартира сезона обещаващо, оглавявайки световната ранглиста с 2.03 метра. Нейният съотборник в националния отбор Олег Дорощук спечели състезанието при мъжете на турнира по скок на височина в Лвов с резултат от 2.24 метра. Двамата триумфираха на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн 2025 и се надяват на още една година, изпълнена с медали, с предстоящото Световно първенство по лека атлетика в зала в Куявско-Поморски (Торун), което ще се проведе между 20 и 22 март. През лятото пък ще има и Европейското първенство, което ще се състои от 10 до 16 август.

