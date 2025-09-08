Без да се е състезавал цял сезон: Якоб Ингебригтсен ще опита да обърка сметките без кръчмар на Световното в Токио

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Норвежката звезда в атлетиката Якоб Ингебригтсен официално попадна в заявките за бяганията на 1500 метра и на 5000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Финалните заявки бяха публикувани от Световната атлетика миналата седмица, а там голямата въпросителна бе в коя дисциплина ще бъде заявен Ингебригтсен. Норвежецът даваше разнопосочни сигнали в последните седмици, а в крайна сметка се е заявил за двете му обичайни дисциплини.

Якоб Ингебригтсен сред заявените атлети за 1500 метра и 5000 метра в Токио

Заявките на Ингебригтсен за 1500 метра и 5000 метра обаче не означават, че той непременно ще стартира. Норвежецът няма нито един старт през целия летен сезон, тъй като се възстановяваше от контузия на ахилеса. Той имаше намерение да участва в края на сезона на Диамантената лига през август, но се оттегли, за да си даде още малко време за възстановяване. Така на практика неговите конкуренти не знаят в какво състояние е той, макар и Ингебригтсен да дава известна информация в своя YouTube канал.

Якоб се завръща от контузия и никой не знае в каква форма е

Ингебригтсен води високопланинска подготовка в Сен Мориц, Швейцария, а в дните преди финалния срок за заявки за Световното дори намекна, че може да се пробва на 3000 метра стипълчейз. Това обаче се оказа спекулация, като той е заявен за 1500 м и 5000 м. Определено по-лесно за Ингебригтсен ще бъде в бягането на 5000 метра, където може да има по-голям контрол над състезанието и превъзхожда конкурентите си. Но Якоб вероятно ще иска да почеше егото си и на 1500 метра, където битката е значително по-непредвидима.

В предварителните прогнози се очертаха няколко фаворити за световната титла на 1500 метра, но появата на Ингебригтсен може да обърка сметките без кръчмар. И макар Якоб да не се състезава през това лято, трябва да се припомни, че през зимата той имаше няколко много силни състезания на закрито. Ингебригтсен спечели две световни титли в зала, а освен това счупи два световни рекорда в едно бягане, подобрявайки върховите постижения на 1500 м и на 1 миля в зала.

Битката за световната титла на 1500 метра се очертава да бъде изключително тактическа

За да се пребори за световната титла на 1500 метра, Ингебригтсен първо трябва да премине серии и полуфинали. На големия финал ще се състезават едва 14 мъже, които са слизали под 3:30 минути през тази година. Само двама пък са атлетите, които са слизали под тази бариера от юни насам - Джош Кър и Нийлс Ларос. Олимпийският шампион Кол Хокър е друга сериозна заплаха за Якоб, тъй като има изключителен финален спринт. А сценариите за развитието на състезанието на 1500 метра са много.

Първият сценарий е бързо темпо за резултат около 3:27-3:28, който може да елиминира много от атлетите със силни спринтове. Ингебригтсен опита подобна тактика в Париж, но не сработи. Вторият сценарий пък е по-бавно темпо - 3:30 или дори по-бавно, където вече много повече атлети биха имали шанс да атакуват победата в последни 100 метра. За Ингебригтсен най-добър сценарий изглежда да изчака до последни 300-400 метра, където да направи мощна атака и да опита да се откъсне достатъчно, за да не се стига до финален спринт.

Едно е сигурно: финалът на 1500 метра в Токио се очертава да бъде изключително интересен, особено при такива заявки за състезанието.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Бегачите": Затишие преди Световното първенство по лека атлетика: "Бегачите" през август 2025 г. (ОБЗОР)