Войната в Украйна:

Момчето от Сваленик, което стана шампион случайно, а после донесе първия олимпийски медал на България в джудото

20 октомври 2025, 07:00 часа 241 прочитания 0 коментара
Момчето от Сваленик, което стана шампион случайно, а после донесе първия олимпийски медал на България в джудото

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Да станеш шампион без да знаеш правилата на спорта, а няколко години по-късно да се качиш на олимпийския подиум, е сценарий, който дори холивудски режисьор не би написал по-добре. Това е нетипичната история на един велик българин, който доказа, че границите съществуват само в главата на човека. Той започва спортната си приказка на тепиха по борба, преди да се насочи към джудото и да спечели първия медал за страната ни в този спорт. Това е необикновената история на Илиян Недков.

Шампион по случайност, легенда по съдба

Илиян Недков е родом от русенското село Сваленик. Там той учи в гимназията до 8-и клас и тренира борба. Впоследствие става ученик в Русенската прогимназия, където взимат всички деца, тренирали борба, "обличат им по едно кимоно" и ги пращат на градско първенство по джудо. Недков не знае нищо за този спорт, дори правилата, но въпреки това успява да стане шампион. Неволните му успехи по джудо продължават с годините, като 1-2 години по-късно той става втори при мъжете, без да тренира сериозно. Тогава от ЦСКА са убедени, че това момче има бъдеще и го вземат на професионална подготовка.

От тепиха по борба към джудото

На 16-годишна възраст Илиян Недков започва да се подготвя професионално и вече "японските термини" се превръщат в ежедневие. Резултатите за таланта от Сваленик не закъсняват. Той печели турнири при юношите, преди да влезе в казармата. През 1978 година става първи при мъжете в България по джудо и покрива норматива за наградата "Майстор на спорта".

Илиян Недков

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Тогава назначават нови треньори, които да подготвя националния отбор по джудо за Олимпийските игри в Москва, които ще се проведат през 1980 г. - Кольо Бояджиев и професор Райко Петров. Те променят смисъла на спорта в страната, който до момента е на аматьорско ниво. Две години преди най-големия спортен форум родните джудисти започват да тренират на централизирана подготовка с целогодишни лагери, участват на много турнири и се правят много международни сборни лагери.

Основите на една успешна история

Двете години на усилен труд се отплащат на българското джудо. Илиян Недков става трети в Москва 1980 и така донася първия олимпийски медал на България в този спорт. Няколко дни по-късно Митко Запрянов печели сребро в тежка категория. След това родните състезатели започват да се налагат на международната сцена и печелят медали от европейски и световни шампионати и издигат българското джудо на ново ниво.

Пътят на Недков до този исторически успех никак не е лесен. Той достига до третото стъпало на олимпийския подиум, след като е попаднал в една група с действащия олимпийски шампион от Родригес от Куба, световния шампион Николай Саладухин от Русия и европейския шампион Райсман от ГДР. Българинът печели първите си две срещи, но след това не може да се противопостави на планетарния първенец и отпада на 1/2-финалите в категория до 65 килограма. Това е и единствената му загуба в Москва. Той побеждава един от медалистите на Стария континент и се класира на "малкия финал".

Илиян Недков

Най-трудната победа на Недков

Двубоят за третото място започва по най-лошия начин за Недков. Той допуска съперникът от ГДР да поведе. Съдиите също не помагат на българина, взимайки спорно решение в негов ущърб. Това още повече амбицира българина, който успява да обърне мача, взима по-висока оценка в последните 12 секунди и успява да се пребори за бронзовото отличие. Недков се прибира в България като истински шампион. В Русе го посрещнат с награди, докато в родното му село го чакат с музика и банкет. Успехите му обаче не спират до тук. През следващата година той печели бронз и от Европейското първенство, а през 1983 г. е четвърти в света.

Така, макар да започва със спорта по неволя, постиженията на Недков говорят сами за себе си – трикратен балкански шампион, бронзов медалист от Европейското първенство по джудо в Дебрецен през 1981 г., четвърти на световното в Москва през 1983 г., но, разбира се, най-важно остава олимпийският му бронз от Москва 1980. Така джудото постепенно се превръща от непознато поприще за бореца Недков до смисъл на живота му.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Пас към миналото": Проклятието, което вече 63 години тегне над един от европейските грандове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Джудо олимпийски игри Пас към миналото Спортни рубрики Actualno.com
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес