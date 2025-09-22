Войната в Украйна:

Три медала за България от силен турнир по таекуондо в Полша

22 септември 2025, 11:46 часа 336 прочитания 0 коментара
Българските състезатели по таекуондо спечелиха три медала силния турнир в Полша - Polish Open G1. Надпреварата бе генерална репетиция преди Световното първенство през месец октомври в Китай. Християн Георгиев при мъжете в категория до 54кг спечели златен медал след победи над представители от Словения, Саудитска Арабия и Израел. 

Александър Джорджев в категория 68кг завоюва бронзовото отличие. Джорджев започна отлично с няколко победи, а мача си за медал Джорджев се изправи срещу другия български представител в категорията Стефан Стаменов. Срещата бе равностойна и в трите рунда, но Джорджев в крайна сметка успя да спечели. На полуфинала Джорджев поведе в резултата, но мачът бе прекратен поради контузия.

Християн Георгиев

Александра Георгиева в категория до 49кг грабна бронзов медал, след като последователно отстрани представителки на Литва и Андора, и стигна до полуфинала. Там след оспорван мач срещу казахстанска националка, която е два пъти шампионка на турнири от сериите Гран При, българката загуби минимално с 1:2 рунда. 

Националният отбор взе участие в надпреварата под ръководството на треньорите Фарзад Золхгадри и Пламен Трънски. 

*Използваните снимки са архивни, с илюстративна цел

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
