Стефка Костадинова от месеци не е шеф на БОК, но продължава да взима заплата от там

Стефка Костадинова продължава да получава заплата от Българския олимпийски комитет (БОК), въпреки че вече не заема поста председател. Това разкри новоизбраният шеф на БОК - Весела Лечева. По думите ѝ, Костадинова възпрепятства оперативната работа в БОК и не осъзнава дълбочината на проблема, който създава. Лечева отново алармира, че съществува риск Международният олимпийски комитет да санкционира БОК и да остави българските спортисти без национален флаг на Зимните олимпийски игри през 2026-та.

Лечева за Костадинова: "Тази госпожа не осъзнава дълбочината на проблема"

"Най-парадоксалното е, че госпожа Костадинова продължава да взима заплата, заедно с бившия генерален секретар. Ние нямаме никакъв представа и поглед върху бюджета, който се разходва в момента в олимпийския комитет. Това са пари, които са пристигнали планувани от миналата година от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Нямаме представа как се разходват. В крайна сметка, това са обществени средства, публичен ресурс, пари, които са на българските данъкоплатци", заяви Лечева пред bTV.

"Оперативната работа е възпрепятствана! Шест месеца пълно бездействие. Аз мисля, че тази жена, тази госпожа, не осъзнава дълбочината на проблема и дълбочината на тежките репутационни щети, които нанася. Възможно е някой да се възползва от цялата тази ситуация. Но в крайна сметка цялата отговорност е в госпожа Костадинова. Тя беше 20 години начело на олимпийския комитет. Би трябвало да се осъзнава, би трябвало да носи своята отговорност като човек, който представлява олимпийското движение толкова години. В крайна сметка тя беше един голям и велик състезател. Смятам, че би трябвало в този момент да осъзнае своята отговорност", добави още тя.

