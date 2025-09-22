Войната в Украйна:

Стефка Костадинова от месеци не е шеф на БОК, но продължава да взима заплата от там

22 септември 2025, 12:54 часа 676 прочитания 0 коментара
Стефка Костадинова продължава да получава заплата от Българския олимпийски комитет (БОК), въпреки че вече не заема поста председател. Това разкри новоизбраният шеф на БОК - Весела Лечева. По думите ѝ, Костадинова възпрепятства оперативната работа в БОК и не осъзнава дълбочината на проблема, който създава. Лечева отново алармира, че съществува риск Международният олимпийски комитет да санкционира БОК и да остави българските спортисти без национален флаг на Зимните олимпийски игри през 2026-та.

Лечева за Костадинова: "Тази госпожа не осъзнава дълбочината на проблема"

"Най-парадоксалното е, че госпожа Костадинова продължава да взима заплата, заедно с бившия генерален секретар. Ние нямаме никакъв представа и поглед върху бюджета, който се разходва в момента в олимпийския комитет. Това са пари, които са пристигнали планувани от миналата година от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Нямаме представа как се разходват. В крайна сметка, това са обществени средства, публичен ресурс, пари, които са на българските данъкоплатци", заяви Лечева пред bTV.

Стефка Костадинова и Весела Лечева

"Оперативната работа е възпрепятствана! Шест месеца пълно бездействие. Аз мисля, че тази жена, тази госпожа, не осъзнава дълбочината на проблема и дълбочината на тежките репутационни щети, които нанася. Възможно е някой да се възползва от цялата тази ситуация. Но в крайна сметка цялата отговорност е в госпожа Костадинова. Тя беше 20 години начело на олимпийския комитет. Би трябвало да се осъзнава, би трябвало да носи своята отговорност като човек, който представлява олимпийското движение толкова години. В крайна сметка тя беше един голям и велик състезател. Смятам, че би трябвало в този момент да осъзнае своята отговорност", добави още тя.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
