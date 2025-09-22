Браво! Още две титли и сребро за България от Световното по канадска борба

Българските състезатели завоюва два златни и един сребърен медал в предпоследния ден на Световното първенство по канадска борба в Албена. Димитрина Петрова даде тон на родния триумф, стъпвайки на върха в категория до 60 кг при жените с дясна ръка. Сашо Андреев последва примера ѝ, като той грабна 13-а поредна титла в своята кариера. Шампионският ден бе приключен от Йордан Цонев, който направи страхотни срещи, но силите му не стигнаха на финала.

Медали за България

Петрова не остави шансове на конкуренцията и грабна златния медал без нито една загуба. На финала тя победи Лучия Дебнарова от Словакия. Сашо Андреев също стъпи на световния връх за 13-и пореден път в кариерата. В категория до 90 кг с дясна ръка при мъжете той загуби на финала от Талгат Иктаев от Казахстан, но след това се стигна до преиграване на срещата. Там след серия от протести и оспорвания Андреев беше безкомпромисен и се качи на най-високото ниво на стълбичката. Така българинът завърши с общо два медала - злато и сребро от 46-ото Световно първенство по канадска борба.

Шампионският ден бе приключен от Йордан Цонев, който направи страхотни срещи, но силите му не стигнаха на финала и той остана със сребърен медал. В категория до 110 кг при мъжете Цонев отстъпи на грузинеца Бачо Шанигашвили. Така той завършва с два сребърни медала в Албена след този на лява ръка в същата категория преди два дни.

Още трима български състезатели успяха да стигнат до финалите през днешния ден. Анна Гранатова подобри осмото си място с лява ръка и се класира шеста с дясна ръка в категория до 50 кг при жените. Димитър Маринчев се нареди девето място. В категория до 55 кг при мъжете с дясна ръка българинът отстъпи от представителя на Казахстан Йерсултан Айпкан. Ивелин Милев е шести в света при мъжете с дясна ръка. Световният шампион за ветерани в категория до 60 кг се представи повече от достойно срещу сериозна конкуренция при най-добрите. Милев стигна до полуфинал, където отстъпи срещу грузинеца Датуна Жишкариани.