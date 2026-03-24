Бронзовият Божидар Саръбоюков: Гладен съм за още успехи

Бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство по лека атлетика в зала Божидар Саръбоюков заяви, че има глад за постигането на по-големи успехи. 21-годишният атлет не обяви конкретни цели, но каза, че му предстоят важни състезания и ще опита да покаже най-доброто от себе си на европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август.

„Предстоят ми десетина дни почивка, след което започвам тежка подготовка за летния сезон, до който не остава толкова много време“, заяви пред журналисти Саръбоюков, след като получи чек за представянето си в Торун от президента на БФЛА Георги Павлов.

„Израснах и ментално, и физически“

„Има доста силни турнири, на които отново трябва да се представя добре, така че нямам време за дълга почивка. В момента сме събрани голям екип от хора, които искат да правят нещо. С такъв екип от хора, които виждам, че милеят за леката атлетика, няма как аз да не искам да постигам успехи. Но дори и без тях, аз пак бих се борил и бих мечтал за тези медали. Съвсем друго обаче е, когато имаш здраво рамо за подкрепа“, каза още младият български талант.

„Всяка година се правят промени в тренировките, но това са нормални неща. Най-важни обаче си остават здравите тренировки и постоянството. Нещата се случват, защото аз вече израснах и ментално, и физически. Това са главните фактори зад моя голям скок този сезон“, обясни Саръбоюков.

„Имам глад за нови успехи, но не мога да кажа какво ще постигна. Аз самият не съм имал такива очаквания, но хората ми предричаха, че ще стана първи. Каквото и да кажа, това е състезание. Не мога да гарантирам нищо, но имам глад за европейското първенство в Бирмингам и ще се боря и там. Напрежението е част от играта. Всеки голям спортист е подложен на него. Не мога да се оправдавам с него. Така че аз трябва да се нагодя към медиите и мнението на хората, а не те към мен. Сблъсквам се с негативизма постоянно. Случайно попаднах и на лоши коментари за себе си, но гледам бързо да ги изчиствам. Тези неща ги пишат хора, които никога не са се занимавали със спорт, но искат да им се обърне внимание“, завърши скачачът.

