"По-малко оправдания, повече труд": Рецептата на звездата ни в леката атлетика Божидар Саръбоюков

24 март 2026, 8:25 часа 284 прочитания 0 коментара

Може би надделява повече разочарованието, исках да се направя щастлив за последен старт. Исках да направя един по-сериозен резултат, но явно късметът не беше на моя страна. Късметът идва при подготвените, но дисциплината е много деликатна - да настъпиш линията и да е фал или да скочиш от по-задна зад фаллинията позиция и да мерят от нея, не от там, откъдето си скочил. Взех медал, това беше основната ми цел. Това заяви бронзовият медалист на България в скока на дължина Божидар Саръбоюков.

За мен тайната на успеха е да търсиш грешките си, за да се развиваш. Ако няма грешки, значи си стигнал лимита си, подчерта Саръбоюков. "Границата в един момент е в главата - не толкова физическите данни, а техниката. С нея можеш да изпипаш все повече и повече", добави атлетът ни, но с признание, че в скока на дължина при мъжете сега елитът е далеч. Но Саръбоюков вярва, че младото поколение ще се "бута" и ще върви към този рекорд.

Той сподели, че малко го е било яд, че на световното първенство по лека атлетика не се е състезавал на висок скок - заради резултатите, с които са взети медалите там. Атлет няма право в рамките на едно състезание да участва в повече от една дисциплина.

Божидар Саръбоюков сподели и, че преди време е тренирал при много тежки условия, но вече в родния му град инфраструктурата за спорт и тренировки е развита на високо ниво, което е голяма помощ. Търсете по-малко оправдания и натискайте - това е съветът му към младите българи. "По-малко оправдания, повече труд" - рецептата на младата ни звезда в леката атлетика.

Саръбоюков призна и, че очакванията към него малко му тежат, но ги приема - нормално е, когато е номер едно в ранглистата. Винаги обаче ще давам всичко от себе си - каквото се иска от мен, го давам, каза той пред БНТ. И изрази надежда, че неговото представяне ще даде стимул за малки деца да преследват мечти в леката атлетика. "Надявам се с времето българите да научат какво е леката атлетика и да я гледат повече", заяви Божидар Саръбоюков. Той не си спомня колко медала е спечелил вече в леката атлетика, но ги преброи "над 100".

"Футболът си ми остава за цял живот в сърцето", каза още той, признавайки, че баща му го е спрял да тренира футбол и го е насочил към леката атлетика.

Ивайло Ачев
Лека атлетика Божидар Саръбоюков скок на дължина
