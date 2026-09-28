Легенда на тениса призова играчите да бойкотират турнирите от Големия шлем

Името на Джон Макенроу несъмнено е едно от най-познатите в света на тениса. Като играч той има седем титли от Големия шлем, а след оттеглянето си често се подвизава като коментатор на най-големите турнири. Макенроу никога не се е притеснявал да сподели мнението си, независимо дали то ще се приеме добре от обществото или не. А последните му призиви за пореден път доказаха, че той не е от хората, които си мълчат. Легендарният бунтар твърди, че играчите трябва да предприемат мащабен бойкот на турнирите от Големия шлем, ако някога искат да получат справедлива финансова награда.

Джон Макенроу призова за безпрецедентни действия от стана на тенисистите

В момента тенисистите се борят за цел от 22% от турнирните приходи под формата на наградни фондове до 2030 година, което е значителен скок спрямо сегашната средна стойност, която е около скромните 15 процента. През последната година някои от водещите фигури на спорта публично обявиха недоволството си в този аспект и направиха символичен протест на определени турнири. Наскоро те обявиха края на тази кампания, но Макенроу вярва, че тихата дипломация просто няма да свърши работа.

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За да привлекат вниманието на ръководителите на US Open и другите големи турнири, тенисистите трябва да ги ударят там, където боли най-много - по приходите от телевизионни права и билети. Без звездите тези турнири за милиарди долари са просто празни стадиони. Затова Макенроу смята, че единственият вариант е бойкот: "Играчите трябва да са страна в споразумението с организаторите на най-големите турнири. Те прибират много малка част от оборота и приходите, които са колосални. При това парите са разпределени така, че за тези, които играят само в първите кръгове, не остава почти нищо. Единственият начин това да се промени, е бойкот. Това е мнението ми. Хората си плащат, за да видят на корта Алкарас и Синер, а не за удобството да седят на хубави места. Големите пари в тениса идват от това, което се случва на корта. Рекламодателите също са там заради играчите."

Контекстът на "Лейвър Къп" и финансовото неравенство

Тази финансова драма се разгърна на фона на тенис турнира с високи залози в Лондон. На последното издание на турнира отборът на Европа напълно доминира над отбора на света, като спечели с 13:5. По-рано видяхме колко много играчите ценят тази отборна атмосфера, когато Каспер Рууд пресъздаде прощалното участие на Роджър Федерер в "Лейвър Къп", но зад това приятелско отношение се крие дълбоко вкоренено недоволство от икономическата структура на спорта.

Контрастът е остър. Докато елитните демонстративни мачове носят огромни хонорари за участие, ежедневната рутина в турнирния цикъл кара много играчи да се борят, за да излязат на нула. Призивът на Макенроу за действие може да звучи крайно, но тъй като тенисистите от ATP и WTA все по-открито изразяват недоволството си относно дела си от печалбата, управляващите органи вече не могат да игнорират бурята, която се задава на хоризонта.

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