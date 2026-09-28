Неочакван обрат с контузията на Килиан Мбапе хвърли в размисъл ръководството на Реал Мадрид

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се е разминал с по-сериозна контузия и се очаква да бъде на разположение на “белите” още за първия им мач след международната пауза. Нападателят получи травма в коляното по време на двубоя на Франция срещу Турция в Лигата на нациите, но последните информации са далеч по-оптимистични от първоначалните прогнози. След срещата първоначално се появиха опасения, че проблемът може да се окаже по-сериозен и да извади Мбапе от игра за няколко седмици.

Медицинският щаб на Реал Мадрид с разкритие за състоянието на Килиан Мбапе и плановете за завръщането му

Селекционерът на Франция и легенда на Реал Мадрид Зинедин Зидан също изрази притеснение непосредствено след мача, заявявайки пред медиите, че ситуацията "не изглежда добре". Впоследствие Френската футболна федерация съобщи, че Мбапе има проблем със сухожилието. В събота медицинският щаб на Реал Мадрид потвърди диагнозата, като стана ясно, че става въпрос за разтежение.

Още: Реал Мадрид обяви диагнозата на Мбапе и колко време ще отсъства

Според информация на радио COPE възстановяването на нападателя върви по план и той се очаква да бъде готов за първия мач на Реал Мадрид след международната пауза. „Белите“ ще приемат Виляреал, а Мбапе може да попадне в състава за двубоя. Въпреки положителните сигнали Реал Мадрид вероятно ще подходи внимателно към натоварването на нападателя. Причината е, че само няколко седмици след мача с Виляреал предстои едно от най-важните изпитания за сезона - “Ел Класико”.

Затова дори при завръщане в състава срещу Виляреал не е изключено французинът да бъде използван по-внимателно или да получи почивка в някой от предстоящите мачове. Приоритет за мадридчани ще бъде Мбапе да достигне до „Ел Класико“ в оптимално физическо състояние.

Още: Мбапе и новата звезда на Франция показаха ефекта "Зидан"