Съставът на България за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026

Вече е ясен окончателният състав на България за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026! Страната ни спечели 20 квоти за Зимната олимпиада, която ще се проведе от 6 до 22 февруари. България ще бъде предстванена в шест различни спорта, като е с пълен отбор в биатлона (четирима мъже и четири жени), както и с четирима състезатели в алпийския сноуборд, по трима състезатели в алпийските ски и ски бягането, както и по един в ски скоковете и фигурното пързаляне.

Състав на България за XXV Зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026

Биатлон

Владимир Илиев

Благой Тодев

Константин Василев

Антон Синапов

Милена Тодорова

Лора Христова

Мария Здравкова

Валентина Димитрова

Алпийски сноуборд

Тервел Замфиров

Радослав Янков

Александър Кръшняк

Малена Замфирова

Ски-алпийски дисциплини

Алберт Попов

Калин Златков

Анина Цурбриген

Ски бягане

Марио Матиканов

Даниел Пешков

Калина Недялкова

Ски скок

Владимир Зографски

Фигурно пързаляне

Александра Фейгин

