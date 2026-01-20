Спорт:

Съставът на България за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026

Вече е ясен окончателният състав на България за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026! Страната ни спечели 20 квоти за Зимната олимпиада, която ще се проведе от 6 до 22 февруари. България ще бъде предстванена в шест различни спорта, като е с пълен отбор в биатлона (четирима мъже и четири жени), както и с четирима състезатели в алпийския сноуборд, по трима състезатели в алпийските ски и ски бягането, както и по един в ски скоковете и фигурното пързаляне.

Състав на България за XXV Зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026

Биатлон

  • Владимир Илиев
  • Благой Тодев
  • Константин Василев
  • Антон Синапов
  • Милена Тодорова
  • Лора Христова
  • Мария Здравкова
  • Валентина Димитрова

Алпийски сноуборд

  • Тервел Замфиров
  • Радослав Янков
  • Александър Кръшняк
  • Малена Замфирова

Ски-алпийски дисциплини

  • Алберт Попов
  • Калин Златков
  • Анина Цурбриген

Ски бягане

  • Марио Матиканов
  • Даниел Пешков
  • Калина Недялкова

Ски скок

  • Владимир Зографски

Фигурно пързаляне

  • Александра Фейгин

ОЩЕ: "За първи път България ще има толкова силен отбор на зимни олимпийски игри"

