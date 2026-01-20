Съставът на България за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026

Вече е ясен окончателният състав на България за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026! Страната ни спечели 20 квоти за Зимната олимпиада, която ще се проведе от 6 до 22 февруари. България ще бъде предстванена в шест различни спорта, като е с пълен отбор в биатлона (четирима мъже и четири жени), както и с четирима състезатели в алпийския сноуборд, по трима състезатели в алпийските ски и ски бягането, както и по един в ски скоковете и фигурното пързаляне.
Състав на България за XXV Зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026
Биатлон
- Владимир Илиев
- Благой Тодев
- Константин Василев
- Антон Синапов
- Милена Тодорова
- Лора Христова
- Мария Здравкова
- Валентина Димитрова
Алпийски сноуборд
- Тервел Замфиров
- Радослав Янков
- Александър Кръшняк
- Малена Замфирова
Ски-алпийски дисциплини
- Алберт Попов
- Калин Златков
- Анина Цурбриген
Ски бягане
- Марио Матиканов
- Даниел Пешков
- Калина Недялкова
Ски скок
- Владимир Зографски
Фигурно пързаляне
- Александра Фейгин
