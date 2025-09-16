България има шанс за медал от Световното по борба! Ахмед Магамаев се справи на репешажите

Българският национал Ахмед Магамаев ще има възможност да завоюва бронзов медал на Световното първенство по борба в Загреб. Нашият представител записа две победи в репешажите в категория до 97 кг в свободния стил. Иранецът Амирали Азарпира, който надви Магамаев, стигна до финала в Хърватия и изтегли българина. По-рано през деня Микяй Наим (65) загуби на старта след оспорвана битка с украинеца Андрий Биличук - 8:9. Съперникът му допусна поражение на четвъртфиналите.

Ахмед Магамаев ще се бори за бронз

Магамаев започна турнира на 97 кг с победа срещу молдовеца Раду Лефтер със 7:3, след което обаче отстъпи с 3:6 на иранеца Амирали Азарпира. Той стигна до финала на турнира в Хърватия и по този начин даде втори шанс за медал на представителя на България. В репешажите Магамаев записа две поредни победи. Той спечели с 5:3 срещу Ганкуяг Ганбатар от Монголия. После тушира индиеца Вики Вики само 44 секунди след началото на схватката. Така довечера българският национал ще спори за бронз с действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов, който се бори за Бруней.

Другият ни представител днес Микяй Наим (65) загуби на старта след оспорвана битка с украинеца Андрий Биличук - 8:9. Съперникът му загуби на четвъртфиналите и българското участие приключи. Днес на турнира стартира първата представителка при дамите Ванеса Георгиева, която преодоля първата си съперничка на 76 кг Кристина Шумова от Русия. Впоследствие тя загуби с туш срещу шампионката от Панамериканските игри Кайли Уелкър от САЩ, която продължава към четвъртфиналите на турнира.

