България тръгва с шестима щангисти за Световното, шанс за медал имат трима

26 септември 2025, 17:06 часа 215 прочитания 0 коментара
България ще бъде представена от шестима тежкоатлети на Световното първенство по вдигане на тежести, което ще се проведе в Норвегия от 2 до 11 октомври. Това са Ангел Русев и Дениз Данев в категория до 60 кг, Иван Димов и Габриел Маринов до 65 кг, Карлос Насар до 94 кг и Христо Христов до 110 килограма. Няма жени в отбора, тъй като те не са покрили нормативите. Според старши треньора на националния тим Янко Георгиев шансове за медал имат Русев, Христов и Насар.

"Момичетата не се справиха, не постигнаха нужните тежести и решихме, че е по-добре да не участват", заяви специалистът в пресклуб България. "Това ще е първото Световно първенство с други категории, които се намаляват – от 10 стават общо 8, и това ще е един тест за състезателите", коментира президентът на родната федерация Стефан Ботев. "Олимпийските категории се увеличават от 5 на 6, като на предстоящия конгрес на Международната федерация по време на Световното в Норвегия ще се обсъждат всички процедурни въпроси", добави той.

"В началото подготовката на щангистите тръгна трудно, но след първия лагер във Варна се събраха всички. Лагери бяха проведени и в Асеновград, Сливен и София", обясни Янко Георгиев. Националният селекционер отбеляза, че е имало проблем с масажиста, който е заболял, но след назначаването на нов специалист щангистите са започнали да показват много добри резултати.

"Ангел Русев има добри позиции и мисля, че може да се бори за медал. По-скромни са позициите на Дениз Данев. Смятаме, че той може да бъде около шесто-осмо място, но ще му бъде трудно. При 65-килограмовите Иван Димов и Габриел Маринов попаднаха в група Б, но ако покажат това, което вдигат в залата, също могат да бъдат около шесто-осмо място. При хубаво състезание не виждам кой може да победи Карлос Насар. Христо Христов също има възможност да се бори за медал. Неговите постижения на тренировки са добри и ще се класира добре, ако си реализира възможностите", смята Георгиев.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
