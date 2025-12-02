Любопитно:

Българската звезда в художествената гимнастика Стилияна Николова проведе Мастърклас в Сингапур

02 декември 2025, 12:54 часа 382 прочитания 0 коментара
Българската звезда в художествената гимнастика Стилияна Николова проведе Мастърклас в Сингапур

Световната вицешампионка в многобоя от Рио 2025 Стилияна Николова, Анастасия Салос и Екатерина Веденеева проведоха Мастърсклас в рамките на турнира по художествена гимнастика The Groove Cup 2025 в Сингапур, съобщават от БГХГ.

Организаторите благодариха на родната грация 

✨ Магия на световно ниво в Сингапур: Ексклузивен мастърклас със Стилияна Николова, Анастасия Салос и Екатерина Веденеева...

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Monday, December 1, 2025

Младите гимнастички имаха уникалната възможност да получат индивидуални насоки от участничките на олимпийски игри, да усетят тяхната енергия, професионализъм и любов към спорта.

„Толкова сме признателни на Стилияна Николова, Анастасия Салос и Екатерина Веденеева за невероятния им талант, щедрост и подкрепа. Тяхното присъствие направи събитието незабравимо за всички гимнастички и техните семейства“, заявиха организаторите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Трите грации връчиха и специалните награди в последния ден на турнира.

ОЩЕ: Стилияна Николова показа класа на националния отбор на САЩ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Стилияна Николова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес