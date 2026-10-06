Българските щанги стигнаха до ръба: Стефан Ботев поиска фалит на федерацията

Българското вдигане на тежести е изправено пред поредната и може би най-тежка глава от кризата, която разтърсва федерацията от месеци. Стефан Ботев, който продължава да представлява Българската федерация по вдигане на тежести на фона на съдебната сага за нейното ръководство, е внесъл молба в Софийския градски съд за откриване на производство по несъстоятелност, съобщава bTV. Това се случва само три седмици преди Световното първенство в Китай.

Федерацията признава, че не може да плаща дълговете си

Молбата е подадена на 1 октомври. В документа Ботев посочва, че федерацията е в трайна неплатежоспособност и не разполага с достатъчно ликвидни активи, за да обслужва задълженията си. Само публичните задължения към НАП към 1 октомври са посочени в размер на 95 813,70 евро. По информация на bTV има и други сериозни задължения – над 85 000 евро към базата "Спортпалас" във Варна и близо 63 000 евро към Национална спортна база за лагери през 2022–2024 г.

Проблемите вече се отразяват и на националния отбор. Състезателите са без заплати през тази година, а финансирането за лагер и участие на Световното първенство остава сериозен проблем.

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От изборите до пълната блокада

Сегашната ситуация е кулминация на управленска криза, която продължава почти година. Ботев оглави федерацията през ноември 2024 г., но на Общото събрание на 15 декември 2025 г. Асен Златев спечели битката за президент с 21 от 32 гласа. Златев обаче така и не успя да поеме реално управлението. Срещу решенията на събранието бяха внесени жалби, а тази на сливенския клуб "Христо Бъчваров", представляван от треньора Пламен Братойчев, блокира вписването на новото ръководство. През март членове на Управителния съвет, треньори и състезатели дори организираха протест с искане Ботев да подаде оставка.

На 12 август Софийският градски съд отхвърли като неоснователен иска срещу избора на Златев. Тогава БТА съобщи и че работата на федерацията е била блокирана през предходните месеци, включително заради непредаден финансов отчет за 2025 г. Решението обаче подлежеше на обжалване и управленската сага не приключи.

Световното наближава, а залогът става още по-голям

На този фон България трябва да изпрати отбор на Световното първенство в Нинбо между 27 октомври и 8 ноември. Шампионатът има допълнителна тежест, защото е първото олимпийско квалификационно състезание по пътя към Лос Анджелис 2028.

Предстои Софийският градски съд да се произнесе по молбата за несъстоятелност. Ако тя бъде уважена, кризата около управлението на един от най-успешните български спортове ще премине в съвсем нова фаза.

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