Войната в Украйна:

Трикратна световна медалистка на Русия по борба е наказана заради допинг

15 октомври 2025, 16:32 часа 205 прочитания 0 коментара
Трикратна световна медалистка на Русия по борба е наказана заради допинг

Носителката на три сребърни медала от Световни първенства по борба Ирина Ологонова (Русия) е наказана за 18 месеца за нарушение на антидопинговите правила, съобщават от Международната агенция за допинг тестване.

Ирина Ологонова изгоря заради допинг

Резултатите на спортистката от 8 ноември 2014-а до 8 юли 2015 година. ще бъдат анулирани. Ологонова беше временно наказана от 24 април 2024-а въз основа на информация от базата данни на Московската антидопингова лаборатория за нарушение на антидопинговите правила от 8 ноември 2014-а.

35-годишната Ологонова завърши втора на Световните първенства през 2014, 2015 и 2016 година. Тя има също злато, сребро и бронз от Европейските първенства, пише ТАСС. Ологонова за последно се състезава през февруари 2024 година, когато не успя да спечели медал на Европейското първенство в Букурещ, губейки на четвъртфиналите.

Страните имат право да обжалват решението пред Апелативния отдел на Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана.

ОЩЕ: Главоломно! Българин е световен шампион по борба за 10-и път!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
допинг борба информация 2025
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес