15 октомври 2025, 13:11 часа 662 прочитания 0 коментара
Карлос Насар се снима под герба с Пеевски

Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се появи изненадващо в Народното събрание на среща със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Снимка от срещата бе разпространена от пресцентъра на партията само дни след напрежението между щангиста и Федерацията по вдигане на тежести, която е финансирана от Пеевски.

От ДПС съобщиха, че председателят на партията е изразил "пълната си подкрепа към световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите". Още: Карлос Насар отказва да се снима с чакан благодетел в БФ щанги, който май е с инициали Д.П.

"Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха около разбирането, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за нови победи и постижения, с които България да се гордее", се казва още в официалното съобщение.

След напрежението с федерацията

PR-ходът на Пеевски идва след откритото недоволство на Насар срещу опитите на федерацията да си припише заслуги за успехите му на Световното първенство. Спортистът заяви, че организацията не е помогнала по никакъв начин за подготовката му през 2025 г. Още: Ботев: Ако Насар иска да тръгва към Катар, да тръгва! Не можем да го вържем (ВИДЕО)

Председателят на федерацията Стефан Ботев по-рано направи връзка между отличията на Насар и финансовата подкрепа от Делян Пеевски - твърдение, което щангистът категорично отхвърли.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Делян Пеевски Карлос Насар
