Иво Сиромахов защити Насар за срещата с Пеевски: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници

15 октомври 2025, 17:16 часа 493 прочитания 0 коментара

Дългогодишният водещ и сценарист Иво Сиромахов излезе с публикация в социалните мрежи във връзка със срещата на Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Снимка на двамата бе разпространена от пресцентъра на партията само дни след напрежението между щангиста и Федерацията по вдигане на тежести, която е финансирана от Пеевски.

Държите сметка на Насар, но какво направихте в живота си?

"Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си? Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте? Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци? Кои сте изобщо?

От коя дупка църкате? Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници? А Карлос ще свети високо над вас. На върха.", написа Иво Сиромахов.

В коментарите под публикацията имаше потребители, които изразиха несъгласие с мнението на писателя. Сирамахов от своя страна ги контрира с въпроси от типа: "А Вие кой сте? И какво сте постигнали?". Междувременно Весела Лечева коментира спора между спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар и Българската федерация по вдигане на тежести. Според Лечева шампионите няма как да бъдат зависими хора (подробности четете в линка).

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
