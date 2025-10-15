Весела Лечева за Карлос Насар: Не може шампионите да са зависими хора

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева даде интервю пред журналисти след церемонията, с която бяха почетени баскетболистките от националния отбор, спечелили олимпийски сребърни медали от Москва 1980. Тя коментира спора между спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар и Българската федерация по вдигане на тежести. Според Лечева шампионите няма как да бъдат зависими хора.

"След този феноменален успех на нашия олимпийски шампион, който може би цяла България проследи, и световната титла, която зарадва всички българите, това, което виждам като разменени диалози, е изключително неприятно. Смятам, че всяко едно ръководство на федерация би трябвало да намери подход към такива състезатели, защото те са различни, те са шампиони и те крият в себе си онази други сила, енергия и пример", започна Лечева.

"Съжалявам, че Стефан Ботев не може да намери диалог с един такъв човек, който е гордост за цяла България. Изключително неприятно, но може би тук е повод да кажа, че най-лошо в спорта е да правим зависими хора. Няма как шампионите да са зависими хора. Те са различни, защото те притежават свободата да правят това, на което са способни, и ние трябва да им го дадем. Трябва да им осигурим тези условия", смята тя.

"Тук е моментът, в който да отправя един такъв въпрос към г-н Ботев - той в нито един момент не каза защо подаде онази искова молба, жалба срещу решението на Олимпийския комитет, въпреки че той беше на заседанието на Общото събрание и в нито един момент не възрази за начина, по който се провежда Общото събрание. Кое го накара да подаде тази жалба? Знае ли поне мотивите на тази жалба?", попита избраната за председател на БОК във връзка с жалбата на председателят на Българската федерация по вдигане на тежести относно начина на провеждане на Общото събрание, на което Лечева победи Стефка Костадинова.