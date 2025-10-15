Кубрат Пулев се завръща на ринга срещу непобеден нокаутьор

Боксовата звезда на България Кубрат Пулев ще се завърне на професионалния ринг в тежка категория, за да защитава пояса си на регулярен световен шампион на Световната боксова асоциация (WBA). Кобрата ще трябва да се изправи срещу непобедения нокаутьор Моузес Итаума. Това решиха от WBA, които на практика задължават Пулев да защитава пояса си, ако иска да го запази. А Итаума стана претендент за неговия пояс, след като преговорите с първоначалния претендент Майкъл Хънтър пропаднаха.

44-годишният Пулев преговаряше за мач с американеца Хънтър, но 37-годишният боксьор ще търси друго развитие на кариерата си и вече не е претендент за регулярната световна титла на WBA. Сега на дневен ред е 20-годишният Итаума, който има 13 победи в 13 мача. 11 от победите на родения в Словакия британец са постигнати с нокаут, като впечатляващото е, че нокаутите неизменно идват в първия или във втория рунд. Разбира се, досегашните съперници на Итаума не отговарят на класата на Кобрата.

Кобрата трябва да договори следващия си мач в рамките на месец

Кубрат Пулев и Моузес Итаума трябва да се договорят за провеждането на мача най-късно до 14 ноември. Ако това не се случи, WBA ще пусне организирането на двубоя на търг. Итаума трябваше да се боксира на 13 декември в Манчестър срещу друг противник, който все още не е обявен. Ако обаче се стигне до споразумение за двубой с Пулев, то Итаума ще промени плановете си и ще се изправи в битка за регулярната световна титла на WBA.

Припомняме, че Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, като е с 32 победи (14 с нокаут) и само 3 загуби. Две от пораженията дойдоха срещу световните шампиони Владимир Кличко и Антъни Джошуа, а третата загуба бе от Дерек Чисора.

