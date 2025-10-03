"Допускате ужасна грешка": 16-годишната българка, чиято реч разтърси олимпийските шефове в Европа

16-годишната българска състезателка по сноуборд Малена Замфирова изрази достойна позиция в защита на нейния спорт, който е пред угрозата да бъде изключен от зимните олимпийски игри. Замфирова бе част от българската олимпийска делегация начело с Весела Лечева, която взе участие в 45-ия семинар на Европейските олимпийски комитети (EОК) и форума на Олимпийска солидарност в Малта.

Замфирова бе наградена, след като попадна в топ 5 на най-добрите атлети в зимните спортове в Европа. А след това тя държа реч пред олимпийските ръководители в Европа, която бе посветена на сноуборда. Българката заяви, че няма да говори за себе си и своите успехи, а за своя спорт. Тя призова за запазването на сноуборда в олимпийската програма за Зимните олимпийски игри през 2030-а година и предизвика бурни аплодисменти.

"Изключително съм благодарна и поласкана да бъда тук днес. Искам да използвам тази възможност, за да се обърна към всички вас, които сте част от Олимпийските игри, с нещо много по-важно от мен самата: потенциалното изключване на алпийския сноуборд от Олимпийските игри", започна речта си Замфирова.

"Израснала съм с много спортове, но алпийският сноуборд е моят спорт. Няма тръби, няма релси и няма акробатични трикове - само сноуборд. Това е кралската дисциплина, където печели най-бързият и най-техничен състезател. Тази дисциплина е самата основа на сноуборда. Това е първата техника, която едно дете трябва да научи. Алпийските състезатели могат лесно да преминат към други дисциплини."

"Призовавам всички вас, членове на МОК - изключването на алпийския сноуборд от Олимпийските игри през 2030 г. би било ужасна грешка. То би имало отрицателно въздействие върху целия спорт. Моля, спасете нашия спорт!", добави още Малена Замфирова.

След края на речта си тя получи специални поздравления от еврокомисаря Глен Микалеф и президентът на ЕОК Спирос Капралос, които по-рано днес се срещнаха и с председателя на БОК Весела Лечева.

