Дори и след отнетия подиум - Никола Цолов остава в идеална позиция за атака на титлата

Голямата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов остава в идеална позиция за атака на титлата във Формула 2, въпреки че му бе отнето мястото на подиума в основното състезание в Барселона. Цолов финишира втори, но няколко часа по-късно получи поредното наказание през сезона. Той бе санкциониран с 5 секунди, за да падне до четвъртото място в официалното класиране.

Никола Цолов е много близо до водача в генералното класиране

Въпреки че загуби точки от наказанието си, Цолов остава на втора позиция в генералното класиране при пилотите с актив от 80 точки - на само 6 пункта зад временния водач Габриеле Мини. Именно Мини бе сред пилотите, които спечелиха от наказанието на Цолов, като се изкачи до третото място. Разликата между двамата обаче остава минимална, а третият в генералното класиране Рафаел Камара е с 69 точки - на 11 пункта зад Цолов.

Цолов нямаше късмет в няколко поредни състезания, в които получи множество наказания и отпадания. Въпреки това, той продължава да демонстрира завидна скорост, като на практика е най-бързият пилот във Формула 2, а и изключително добър при изпреварвания, както и в защита, когато трябва да пази позиция. Именно отличното пилотиране на Цолов може да отвори и пътя към Формула 1 за него.

До края на сезона във Формула 2 има още шест старта, като следващият е на пистата "Спилбърг" в Австрия в края на юни. След това идват Великобритания, Белгия, Унгария, Италия и отново Испания, на пистата в Мадрид. Пълна програма на Никола Цолов във Формула 2, с актуална информация кога и къде може да се гледа Българския лъв, ще откриете, като последвате линка.