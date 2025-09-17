Войната в Украйна:

Достойно! 21-годишният Божидар Саръбоюков е в топ 5 на света

17 септември 2025, 17:04 часа 248 прочитания 0 коментара
Младата надежда на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков завърши на достойното пето място на скок дължина на Световното първенство в Токио. Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 постигна 8.19 метра при втория си опит, което се оказа най-добрият му резултат. 20-годишният световен шампион в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани (Италия) заслужи златото с личен рекорд от 8.39 метра.

Топ 3 допълниха Таджей Гейл (Ямайка) с 8.34 метра и №1 на Азия в зала от Техеран 2018 Юхао Шъ (Китай) с с 8.33 метра. Победителят в дисциплината в Диамантената лига през този сезон Зимон Еамер (Швейцария) остана четвърти с 8.30 метра, а олимпийският и европейски първенец на открито Милтиадис Тентоглу (Гърция) не успя да защити световната си титла от Будапеща 2023. Той се представи доста под възможностите си, като завърши 11-и със 7.83 метра.

Иначе 21-годишният Саръбоюков остана само на 2 сантиметра от най-доброто си постижение за сезона и на 3 сантиметра от личния си рекорд. Той стартира надпреварата с опит от 7.88 м. Във втория си скок се приземи на 8.19, в третия постигна 7.89 м. Последваха два фала и Саръбоюков завърши с 8.06 м в последния си шести опит.

С края на надпреварата на скок дължина при мъжете българското участие на шампионата в японската столица приключи. От четиримата национали, които участват в Токио, Пламена Миткова в скока на дължина и Габриела Петрова на троен скок при жените и Тихомир Иванов в скока на височина при мъжете не успяха да преодолеят квалификациите.

