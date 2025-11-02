3 стотни решиха маратона на Ню Йорк! Кипчоге и Бекеле разочароваха, а шампион в ориентирането пак избухна (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Само 3 стотни определиха победителя при мъжете в тазгодишното издание на маратона на Ню Йорк. Шампион стана кениецът Бенсън Кипруто, който финишира за 2:08:09 часа. Той направи атака в последните километри, като единствено съотборникът му и сънародникъ Александър Мутисо отговори на темпото му. Накрая Мутисо опита атака в последните 100 метра и се доближи максимално близо, но пресечи втори финалната линия - с 3 стотни изоставане, предизвиквайки дежавю от маратона на Световното в Токио, където победителят пак бе решен с такава разлика.

Бенсън Кипруто с четвърта победа на мейджър маратон

Кипруто записа четвъртата си победа на мейджър маратон, изравнявайки се по победи с легендарния Елиуд Кипчоге, който също участва в състезанието, но завърши едва 17-ти - на 6:27 мин. изоставане. В маратона участва и друга легенда: Кенениса Бекеле, който се отказа още преди 30-тия километър. Иначе на трето място финишира друг кениец - Алберт Корир, който финишира на 47 сек. изоставане и с 1 секунда пред Патрик Девър от Великобритания, впечатлил с това, че успя да се задържи с водещите кенийци почти до самия край.

🤯PERO QUÉ FINAL DE LA MARATÓN DE NUEVA YORK.



Mutiso estuvo a punto de firmar una recuperación increíble en los últimos metros para ganar la maratón de Nueva York a Kipruto y se quedó a escasos centímetros de la victoria. pic.twitter.com/nLJpq8lzEz — Teledeporte (@teledeporte) November 2, 2025

Световният шампион в ориентирането Матиас Кибурц завърши в топ 5

Една от големите сензации в състезанието бе поднесена от световният шампион в ориентирането Матиас Кибурц, който финишира на престижното 5-то място с 2:09:55 часа - на 1:45 изоставане от победителя. Швейцарецът впечатли с умението си да се състезава, като в последните километри успя да изпревари няколко маратонци и на практика се пребори за възможно най-предното класиране за него. Трябва да се припомни, че Кибурц се специализира в маратона за 6 месеца и бяга под 2:08 часа в дебютното си участие на 42,2 км, за да покрие олимпийски норматив за Париж 2024, където пък завърши на 30-то място.

¡Qué actuación de Matthias Kyburz! 🇨🇭🔥



El embajador de https://t.co/dCknTYDg0L brilló en el TCS New York City Marathon 2025 con un impresionante 5.º lugar y 02:09:55 consolidándose entre los mejores del mundo.



Disciplina, estrategia y constancia suiza en su máxima expresión.… pic.twitter.com/cEYF2Rc4tA — soymaratonista (@soymaratonista) November 2, 2025

Личният резултат на Матиас Кибурц в маратона е 2:06:48 часа - темпо от 3:00 мин/км, постигнат в Севиля през 2025-а. По негови думи, там той не е направил оптимално състезание, като вижда потенциал за дори по-бърз резултат. Швейцарецът се превръща в един от най-бързите европейци на маратон, като преди няколко седмици той прекрати дългогодишната си кариера в ориентирането, за да се посвети изцяло на маратонското бягане и да опита да разгърне пълния си потенциал на тази дистанция.

Автор: Стефан Йорданов

