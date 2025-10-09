Допинг скандал! Подгласникът на Карлос Насар от Европейското изгоря за Световното по вдигане на тежести

Сребърният медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести 2025 в категория до 96 кг - Реваз Давитадзе, бе дисквалифициран за Световното в Норвегия от Спортният арбитражен съд (КАС) заради положителна допинг проба. В неговия тест и в изследването на сънародника му - Гурами Гиорбелидзе, е открито едно и също вещество, забранено от Световната антидопингова агенция (УАДА). Давитадзе е подгласник от шампионата на Стария континент в Молдова на спортист №1 на България Карлос Насар и по всяка вероятност щеше да се състезава в неговата категория до 94 кг.

Двама грузински щангисти изгоряха с допинг

В пробите на двамата грузинци са открити метаболити на SARMS ("остарин"), който принадлежи към класа на анаболните стероиди. Нарушението на антидопинговите правила от страна на Давитадзе датира от 15 август 2023 година, а на Гиорбелидзе - от 7 юли 2023-а. И двамата са наказани за четири години с решение на КАС. Давитадзе ще може да се завърне в спорта не по-рано от 29 септември 2029 година, а Гиорбелидзе, който преди има няколко месеца временно наказание, ще може да вдига професионално не по-рано от 3 септември 2028-а.

26-годишният Реваз Давитадзе е европейски шампион за 2018 година (85 кг) и трикратен бронзов медалист от Световно първенство (89 кг). Освен в Молдова той е срещал Насар на редица други форуми, сред които Европейското в Тирана 2022, където грузинецът грабва бронз, а българинът - сребро. След решението на Спортния арбитражен съд, Давидатзе ще бъде лишен от сребърния си медал на Световното първенство през 2024-та и от сребърния си медал от Европейското първенство през 2025 година.

23-годишният Гиорбелидзе пък губи златото си от Европейското първенство за юноши през 2023-та и от среброто от Европейското първенство през 2024 година. Спортният арбитражен съд постанови дисквалификация на щангистите, уважавайки иска на Международната антидопингова агенция (ITA) срещу Националната антидопингова агенция на Грузия, чиято дисциплинарна комисия преди това отказа да отстрани Давитадзе и Гиорбелидзе от спорта с мотива, че са "жертви на саботаж".

