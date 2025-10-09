Огромно признание за България! Номинираха роден талант за №1 в Европа

Огромно признание за българската атлетика! Родният талант в скока на дължина Божидар Саръбоюков е сред финалистите за наградата "Изгряваща звезда" на континента при мъжете. Победителят ще бъде обявен на галавечерта в Батуми (Грузия) на 25 октомври, организирана от Европейската федерация по лека атлетика. Другите двама номинирани за приза са италианецът Матео Сиоли (скок на височина) и полякът Хуберт Траушчанка (многобой).

Божидар Саръбоюков сред най-ярките звезди на Стария континент

Саръбоюков си заслужи номинация, след като през зимата шокира света и се окичи с европейската титла на закрито. 21-годишният атлет от Харманли успя да направи шампионски скок в шестия си последен опит, приземявайки се на 8.13 метра. Така той изпревари с 1 сантиметър втория Матиа Фурлани и третия Лестер Лескай, които записаха 8.12. Италианецът Фурлани си заслужи среброто в Апелдоорн с втори по сила опит.

За Саръбоюков последва участие на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години, където завоюва сребърен медал в скока на дължина. Атлетът ни завърши сезона по най-добрия начин, класирайки се на 5-о място във финала на Световното първенство в Токио с резултат от 8.19 метра. Впоследствие той бе избран за №1 сред младите на Балканите.

Матео Сиоли е номиниран за "Изфряваща звезда" на Европа, след като спечели изненадващ бронзов медал на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн, преди да го превърне в злато на Европейското първенство до 23 години в Берген, където преодоля личен рекорд от 2.30 метра. Сиоли се представи отлично и при дебюта си на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където завърши осми, въпреки че беше най-младият участник във финала. Траушчанка пък записа невероятни резултати в многобоя.

ОЩЕ: Голям български талант е готов за резултати от най-висока световна класа, но трябва да работи върху психиката

And then there were three! 😲



Who will win the Men's Rising Star award? 🤔 #GoldenTracks #EuropeanAthletics pic.twitter.com/4NpeQUjI2L — European Athletics (@EuroAthletics) October 9, 2025