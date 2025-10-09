Насар може да изстреля България на прага на топ 3 на най-добрите нации на Световното

Карлос Насар излиза тази вечер в опит да се пребори за трета световна титла във вдигането на тежести. Голямата спортна звезда на България ще се състезава в новата олимпийска категория до 94 килограма на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия. Родният щангист е големият фаворит за победата, а ако оправдае очакванията, той може да изстреля България до прага на топ 3 на най-добрите нации на планетата.

Карлос Насар може да доближи България до нациите с най-много медали във Фьоде

Световното първенство във Фьоде е към своя край, като остават още три състезателни дни - с най-тежките категории. В класирането на нациите по големи медали (без медали в отделните движения) България все още не фигурира. Ако Насар спечели златното отличие, то България ще се изравни с нации като Колумбия, Тайланд, Китай, САЩ, Индонезия и Турция, които до момента също имат по едно злато. Пред тези нации е единствено Северна Корея, която вече е недостижима на върха.

Световна титла ще вкара България в топ 6 сред нациите по големи медали

Дори и Насар да вземе златото, България на практика ще се класира на 6-то място в класацията на нациите по големи медали - заедно с Индонезия и Турция. Причината е, че останалите държави с по една световна титла - Колумбия, Тайланд, Китай и САЩ, имат и други медали, което им дава предимство в класирането. България би могла да атакува по-предно класиране, ако и Христо Христов успее да спечели голям медал в категория до 110 кг в петък.

България вече има медал в отделно движение, 3 злата от Насар ще закарат България до 4-то място

Любопитна обаче е класацията на нациите с включени медали не само от двубоите, но и от отделните движения. Там в момента България заема 15-то място с един сребърен медал, завоюван от Иван Димов в изхвърлянето. Ако Насар се справи безупречно и спечели злато в изхвърлянето, злато в изтласкването и злато в двубоя, това ще изстреля България до четвърто място, изпреварвайки САЩ, които ще останат пети, тъй като имат 3 златни медала, но нямат сребърно отличие, а само бронзове.

И в тази класация лидер е Северна Корея със 17 златни медала и общо 23 отличия. На второ и трето място идват Тайланд и Китай, които също имат по 3 златни медала, но те имат и сребърни отличия, и бронзови отличия, което означава, че ще се задържат пред България дори и в случай, че Насар спечели три златни медала. Финалното класиране на нациите по медали ще стане ясно на 11 октомври вечерта, когато приключат и последните състезания в свръхтежките категории при мъжете и жените.

