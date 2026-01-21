Войната в Украйна:

Един от най-добрите гимнастици на България сложи край на кариерата си

21 януари 2026, 15:32 часа 303 прочитания 0 коментара
Един от най-добрите гимнастици на България сложи край на кариерата си

Един от най-добрите състезатели по спортна гимнастика на България - Еди Пенев, официално сложи край на своята кариера. Живеещият в САЩ национал съобщи новината в профила си в социалната мрежа Instagram. Той благодари на всички треньори, приятели и най-вече на семейството си. От своя страна Българската федерация отбеляза редицата отличия от световни купи и международни турнири на Пенев, отдадеността му и дадения пример за следващите поколения.

Еди Пенев обяви край на кариерата си

"Човек се приближава към края на пътуването. Но краят е цел, а не катастрофа. Не харесвам особено думата „отказване“. Виждам я по-скоро като еволюция в други роли в спорта и извън него. Не можех да се отделя от нещо първостепенно за моята идентичност, още преди да мога да си спомня каквото и да било. Когато си спомням за кариерата си, искам да бъда запомнен с устойчивостта си. Получих повече от неуспехите и контузиите, отколкото от каквито и да било отличия, медали или награди. Искам следващото поколение гимнастици да знае, че провалът и разочарованието са стълба. Много пъти се чувствах нещастен във важни моменти, но разбрах силата, която почерпих от всичко това - че изборът да се изправиш, да продължиш да се бориш, е по-ценен от това дали ще стигнеш до целта си или не", каза Пенев.

ОЩЕ: Валентина Георгиева претърпя трета операция на коляното

Един от най-добрите ни състезатели Еди Пенев обяви край на спортна си кариера! Живеещият в САЩ национал съобщи новината...

Posted by Българска федерация по гимнастика on Tuesday, January 20, 2026

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Българската федерация по гимнастика изразява своята искрена благодарност и дълбоко уважение към един от най-ярките представители на националния ни отбор – Еди Пенев, по повод решението му да сложи край на своята активна състезателна кариера", отговориха от родната централа.

В продължение на години Еди Пенев бе символ на сила, характер и безкомпромисен професионализъм. Със своя талант, труд и постоянство той донесе на България редица отличия от световни купи и международни турнири, утвърждавайки името си сред най-добрите гимнастици на световната сцена. Но отвъд медалите и класиранията, Еди даде нещо безценно – сърцето си, любовта си и пълната си отдаденост в името на българската спортна гимнастика. Той бе и остава пример за младите състезатели – за това как се защитава националният трикольор с чест, достойнство и уважение към спорта. Неговият път в гимнастиката е изпълнен с вдъхновение и упорит труд", гласеше продължението.

ОЩЕ: "Златният" ден, в който България завоюва три олимпийски титли

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
спортна гимнастика Еди Пенев
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес