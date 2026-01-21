Един от най-добрите гимнастици на България сложи край на кариерата си

Един от най-добрите състезатели по спортна гимнастика на България - Еди Пенев, официално сложи край на своята кариера. Живеещият в САЩ национал съобщи новината в профила си в социалната мрежа Instagram. Той благодари на всички треньори, приятели и най-вече на семейството си. От своя страна Българската федерация отбеляза редицата отличия от световни купи и международни турнири на Пенев, отдадеността му и дадения пример за следващите поколения.

Еди Пенев обяви край на кариерата си

"Човек се приближава към края на пътуването. Но краят е цел, а не катастрофа. Не харесвам особено думата „отказване“. Виждам я по-скоро като еволюция в други роли в спорта и извън него. Не можех да се отделя от нещо първостепенно за моята идентичност, още преди да мога да си спомня каквото и да било. Когато си спомням за кариерата си, искам да бъда запомнен с устойчивостта си. Получих повече от неуспехите и контузиите, отколкото от каквито и да било отличия, медали или награди. Искам следващото поколение гимнастици да знае, че провалът и разочарованието са стълба. Много пъти се чувствах нещастен във важни моменти, но разбрах силата, която почерпих от всичко това - че изборът да се изправиш, да продължиш да се бориш, е по-ценен от това дали ще стигнеш до целта си или не", каза Пенев.

Един от най-добрите ни състезатели Еди Пенев обяви край на спортна си кариера! Живеещият в САЩ национал съобщи новината... Posted by Българска федерация по гимнастика on Tuesday, January 20, 2026

"Българската федерация по гимнастика изразява своята искрена благодарност и дълбоко уважение към един от най-ярките представители на националния ни отбор – Еди Пенев, по повод решението му да сложи край на своята активна състезателна кариера", отговориха от родната централа.

В продължение на години Еди Пенев бе символ на сила, характер и безкомпромисен професионализъм. Със своя талант, труд и постоянство той донесе на България редица отличия от световни купи и международни турнири, утвърждавайки името си сред най-добрите гимнастици на световната сцена. Но отвъд медалите и класиранията, Еди даде нещо безценно – сърцето си, любовта си и пълната си отдаденост в името на българската спортна гимнастика. Той бе и остава пример за младите състезатели – за това как се защитава националният трикольор с чест, достойнство и уважение към спорта. Неговият път в гимнастиката е изпълнен с вдъхновение и упорит труд", гласеше продължението.

