Най-добрата българска състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева претърпя трета операция на коляното си, извършена преди пет дни. Новината съобщават от БТА. Интервенцията е наложена заради образувал се хематом - вероятно от скъсана вена или малка артерия, който започва да пречи по време на рехабилитацията. По думите на двукратната европейска сребърна медалистка на прескок травмата, получена по време на квалификациите на Световното първенство в Джакарта, е била по-сериозна от тази на финала на Европейското първенство в Мюнхен през 2022 година.

Валентина Георгиева претърпя трета операция на коляното си

„Състоянието на крака в момента е добро. Интервенцията не засягаше ставата, но се образува едно хематомче. Имаме съмнение, че е била скъсана вена или малка артерия, което го е причинило. По време на рехабилитацията започна да пречи и да създава проблеми, затова сметнахме, че най-доброто решение ще бъде да се премахне. Премахнахме го успешно, наистина не застрашаваше ставата. Вече се надявам да не се появява подобно нещо и продължавам с раздвижването на крака“, каза гимнастичката.

„Миналият път, когато се контузих, видяхме, че в последния момент спечелихме квотата чрез световните квалификации. Надявам се да успея да се възстановя за предстоящото Световно първенство, въпреки че малко ме съмнява. Наистина, срокът е много кратък - вече сме януари, а от февруари започват първите състезания. Основната ми цел остава да спечеля квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.“, заяви Георгиева.

ОЩЕ: "Златният" ден, в който България завоюва три олимпийски титли