Една от най-добрите български треньорки по художествена гимнастика се отказа от поста си начело на национален отбор

В началото на годината се развихри огромен скандал в италианската художествена гимнастика. Главният треньор на националния отбор Емануела Макарани бе обвинена в системен тормоз върху гимнастичките си и бе отстранена от поста, който заемаше от 1996 година насам. На нейно място бе назначена една от най-добрите български треньорки по художествена гимнастика Мариела Пашалиева. Днес обаче, седем месеца по-късно, сънародничката ни се оттегля от позицията си.

Мариела Пашалиева се отказа от националния отбор на Италия

Пашалиева вече не е старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика на Италия. Наскоро българката претърпя тежка загуба, която я е накарала да пренареди приоритетите си в този труден момент. На 2 септември този свят напусна бащата на Мариела и велик наш треньор по бокс Веселин Пашалиев. Този момент е накарал Мариела да постави семейството си на първо място и да се оттегли от спорта, който изисква цялото ѝ време и внимание.

"Смъртта на баща ми дълбоко промени гледната ми точка и ми напомни какво наистина има значение", сподели Мариела, която е взела решение да не подновява договора си и да постави семейството си на първо място. "За мен беше истинска чест да работя с тези млади, талантливи и обещаващи гимнастички. Тяхната отдаденост и дух ми донесоха толкова радост и гордост. Моите най-искрени благодарности са на Италианската федерация по гимнастика, и по-конкретно на президента Андреа Фачи, за оказаното ми доверие и на всички, които подкрепиха и повярваха в този проект. Със спокойствие и благодарност обръщам страницата: затварям красива глава в елитните спортове и започвам нова, ръководена от семейството и ценностите, които винаги са оформляли пътя ми", каза още българката, цитирана от Gimnastica Ritmica Toscana.

Престоят на Пашалиева начело на "пеперудите" започна изключително успешно. В официалния си дебют като главен треньор на националния отбор тя изведе Италия до два медала на Европейското първенство по художествена гимнастика.