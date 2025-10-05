Войната в Украйна:

Една от най-добрите български треньорки по художествена гимнастика се отказа от поста си начело на национален отбор

05 октомври 2025, 11:36 часа 509 прочитания 0 коментара
Една от най-добрите български треньорки по художествена гимнастика се отказа от поста си начело на национален отбор

В началото на годината се развихри огромен скандал в италианската художествена гимнастика. Главният треньор на националния отбор Емануела Макарани бе обвинена в системен тормоз върху гимнастичките си и бе отстранена от поста, който заемаше от 1996 година насам. На нейно място бе назначена една от най-добрите български треньорки по художествена гимнастика Мариела Пашалиева. Днес обаче, седем месеца по-късно, сънародничката ни се оттегля от позицията си.

Мариела Пашалиева се отказа от националния отбор на Италия

Пашалиева вече не е старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика на Италия. Наскоро българката претърпя тежка загуба, която я е накарала да пренареди приоритетите си в този труден момент. На 2 септември този свят напусна бащата на Мариела и велик наш треньор по бокс Веселин Пашалиев. Този момент е накарал Мариела да постави семейството си на първо място и да се оттегли от спорта, който изисква цялото ѝ време и внимание.

Ансамбъл по художествена гимнастика на Италия

"Смъртта на баща ми дълбоко промени гледната ми точка и ми напомни какво наистина има значение", сподели Мариела, която е взела решение да не подновява договора си и да постави семейството си на първо място. "За мен беше истинска чест да работя с тези млади, талантливи и обещаващи гимнастички. Тяхната отдаденост и дух ми донесоха толкова радост и гордост. Моите най-искрени благодарности са на Италианската федерация по гимнастика, и по-конкретно на президента Андреа Фачи, за оказаното ми доверие и на всички, които подкрепиха и повярваха в този проект. Със спокойствие и благодарност обръщам страницата: затварям красива глава в елитните спортове и започвам нова, ръководена от семейството и ценностите, които винаги са оформляли пътя ми", каза още българката, цитирана от Gimnastica Ritmica Toscana.

Престоят на Пашалиева начело на "пеперудите" започна изключително успешно. В официалния си дебют като главен треньор на националния отбор тя изведе Италия до два медала на Европейското първенство по художествена гимнастика.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Художествена гимнастика Мариела Пашалиева
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес