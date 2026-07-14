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Скръбна вест! Отиде си една от най-великите руски шампионки, покорила олимпийския подиум

14 юли 2026, 13:15 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Скръбна вест! Отиде си една от най-великите руски шампионки, покорила олимпийския подиум

Скръбна вест разтърси руския спорт. Олимпийската шампионка по биатлон от Игрите в Нагано през 1998 година Галина Куклева е починала на 53-годишна възраст. Новината бе съобщена от ръководителя на пресслужбата на Руския съюз по биатлон - Сергей Аверянов, в своя Telegram канал. Причината за смъртта ѝ не е уточнена, но според информацията става въпрос за онкологично заболяване в тежка форма, с което бившата шампионка се е борела.

Галина Куклева е починала

Най-големия си успех Куклева постигна на Зимните олимпийски игри през 1998 година в Нагано, където спечели златен медал в спринта на 7,5 км и сребърен медал в щафетата. На Игрите през 2002 г. в Солт Лейк Сити тя добави още едно отличие от най-големия спортен форум в колекцията си - бронз с щафетата на Русия. Общо в кариерата си тя има 23 победи в стартове от Световната купа. Куклева се оттегли от спорта през 2003 година като една от най-успешните руски състезателки по биатлон.

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Галина Куклева

Освен това, Куклева е и трикратна световна шампионка, има златни медали и от европейски първенства. В началото на 90-те години е удостоена със званието Майстор на спорта на СССР, а през 1998 г. става Заслужил майстор на спорта на Русия. Наградена е с Орден на честта и медал от Ордена "За заслуги към отечеството" II степен.

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Поклон пред паметта на тази велика шампионка и светъл ѝ път!

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Биатлон Зимни Олимпийски игри
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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