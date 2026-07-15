Администрацията ни е по-трудна за подкупване от тази в Германия, Франция и САЩ: Елитно проучване

Почти една трета от българските държавни служители (32,10%) са склонни да приемат или оправдаят лична облага, а 11,11% са склонни към получаване на подкупи. Отделно, една четвърт от служителите в държавната администрация (24,69%) са податливи към това да укриват или избягват данъци. Това показват резултатите за страната ни в обширно международно проучване на Виенския университет по икономика и бизнес (WU). Изследователите използват изкуствен интелект, за да анализират склонността към корупция сред официални лица на държавни постове по света.

Резултатите сочат, че ценностите и личните нагласи на държавните служители са по-добър индикатор за корупционен риск от доходите или образованието. От България респондентите са 81, става ясно от проучването. Това е сравнимо с анкетираните в Северна Македония, Естония, Андора, Азербайджан, Нигерия, Филипините и други страни.

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Провежданите досега изследвания върху причините за корупцията са се фокусирали предимно върху институционални, демографски и културни фактори, както и върху различията между отделните държави. Влиянието на личните ценности и нагласи на държавните служители върху тяхната податливост към корупционно поведение обаче рядко е било анализирано систематично. Изследователите Мориц Шмид и Юрген Вилемс от WU използват AI-методи, за да установят доколко склонността към корупция сред държавните служители може да бъде прогнозирана въз основа на техните индивидуални нагласи и кои фактори имат най-голямо значение.

Особено ясно се откроява връзката между ориентацията към демократични ценности и по-ниската склонност към корупция.

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Глобален набор от данни и множество модели на изкуствен интелект

Резултатите се основават на данни от 18 000 държавни служители в 90 държави. Анализирани са техните културни ценности и нагласи по теми като семейство, религия, обществена толерантност и доверие в институциите. Използваните данни не отразяват реални случаи на корупция. Вместо това склонността към корупция е оценена чрез отношението на участниците към оправдаването на подкупи, укриването на данъци и неправомерното получаване на държавни помощи.

Снимка: протести в България срещу корупцията, БГНЕС

Освен традиционните статистически модели изследователският екип използва и няколко метода на обяснимото машинно обучение за прогнозиране на корупционната уязвимост на държавните служители. Разработените модели не само постигат по-висока точност на прогнозите, но и позволяват систематично сравнение на значимостта на повече от 100 потенциални фактора на влияние. По този начин изкуственият интелект разкрива кои държавни служители са най-податливи на корупция. "Машинното обучение може да направи видими зависимости, които често остават скрити при класическите изследователски подходи", казва Шмид.

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Според Юрген Вилемс изследването предлага не само нови резултати, но и нови методологични перспективи за анализ на почтеността в публичния сектор и за разработването на мерки за превенция на корупцията.

Сравнение със съседките: България е по-зле от Северна Македония, но Сърбия ни "бие"

Ако се вгледаме внимателно в таблицата в т. 8 на изследването, ще забележим, че резултатите на Северна Македония са по-добри от българските в процентно съотношение. 20,24% (спрямо 32,10% за България) от държавните служители в западната ни съседка са податливи на получаване или оправдаване на лична облага, а 4,76% - на получаване на подкупи (спрямо 11,11% за България). За справка - 13,10% от служителите в държавната администрация в Северна Македония са склонни да избягват или укриват данъци, за разлика от 24,69% от служителите у нас, сочи проучването.

В Гърция обаче виждаме по-лоши резултати от българските, с изключение само на данните за склонност към лична облага, които там се изразяват в 26,21% от държавните служители. Иначе 19,42% от гръцките държавни служители са податливи на подкуп, а малко над 32% са склонни да укриват или избягват данъци.

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В Турция 19,29% от служителите в администрацията са определени като податливи на получаване на лична облага, свързана с поста им, което е по-добър резултат от българските 32,10%. В югоизточната ни съседка 13,57% от държавните служители са склонни да получават подкупи, което е малко по-лош резултат от този на България. Що се отнася до склонноста към укриване на данъци, в Турция процентът е изчислен на 17,86% и е с около 7 процентни пункта по-нисък от отчетения резултат за страната ни.

Снимка: протести в България срещу корупцията, БГНЕС

И в Румъния по-малко държавни служители са готови да получат лична облага спрямо българските членове на администрацията - 17,71%. Малко по-ниски са и процентите за подкуп - 10,7%. Подобни, но по-ниски, са числата за склонността към избягване на данъци - 22,88%.

В Сърбия обаче цели 43,07% от служителите в администрацията са склонни да получат или оправдаят лична облага, по-високи са и данните за склонността към подкупи - 29,5%. Цели 35,10% (с почти 10 процентни пункта повече от данните за България) от служителите в държавната администрация в западната ни съседка биха укрили данъци, става ясно от непреките им отговори на различни заобиколни въпроси.

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България и други европейски държави

В Албания например се наблюдават доста ниски показатели - 1,57% за личната облага, 8,24% за подкупите и 10,2% за укриването на данъци.

Австрия обаче, изглежда, не е по-добре от нас - там процентите за склонността към лична облага, подкуп и укриване на данъци са съответно: 36,51%, 22,22% и 34,13%.

В Беларус, където властва режимът на Александър Лукашенко, ситуацията изглежда ясна - близо 64% от държавните служители са податливи на лична облага, над 33% - на получаване на подкуп, а повече от 66% са склонни да укриват или избягват данъци.

И Украйна е с по-лош резултат от България във всички категории - съответно 49,04% за личната облага сред държавните служители, 35,10% за подкупите и 53,85% за укриването на данъци.

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В Русия положението е очаквано - 65,14% за личната облага сред държавните служители, 38,53% за подкупите и 62,39% за укриването на данъци.

Великобритания е по-зле от България - с изключение само на първата категория, а Франция - във всички, като там цели 63,22% от държавните служители са определени като податливи на получаване на лична облага.

Германия е с подобни резултати на българските, но отново малко по-лоши във всяка категория. Същото важи за Испания, където около 36% от държавните служители са определени като податливи към получаване на подкуп. В Италия този процент е 9,74 на сто, като почти същият е и в Китай.

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За справка - и САЩ са с по-лоши резултати от нашите във всички категории.