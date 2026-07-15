Подляхме ли си сами вода? "Мишлен" все още проверява ресторантите в София, въпреки прибързания хейт в мрежите (СНИМКИ)

Проверките на инспекторите на френския кулинарен гид "Мишлен" (Michelin) в София все още продължават, а всички публикации в социалните мрежи по темата са неверни. Това твърдят от Столична община, които видимо са изразили раздразнението си от прибързаните критики и категорични заключения в десетки публикации на икономисти, ресторантьори, готвачи и потребители, в които се твърди, че гидът е взел решение да не включва града в картата си с препоръки. "Нищо подобно", е отговорът, получен от местната власт пред "Дневник".

Припомняме, че още през есента на 2025 г. България и по-конкретно София разбра, че ще получи реален шанс да бъде оценена от френския гид като кулинарна дестинация. През ноември кметът Васил Терзиев също анонсира в профила си в социалните мрежи, че най-престижният световен стандарт за оценка на ресторанти "Мишлен" е предложил София да премине през кулинарен одит. Това е независима оценка, която да покаже какво стои зад градската ресторантска сцена. "Това е признание, че градът има потенциал", написа тогава Терзиев.

"За нищо не ставаме"

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В средата на юли вече е ясно, че одитори от френския стандарт обикалят ресторантите в София, но в свои публикации икономистът Илиан Василев, шеф готвачът Борис Петров и други първи анонсираха, че столицата не е получила одобрение да бъде включена като дестинация в престижния гид след приключилия тази година одит на инспекторите. Според въпросната непотвърдена информация от проверката причините са комплексни и засягат основно обслужването, менюто, кухнята, но и цялостното ресторантско преживяване. Извадки от доклада са представени пред ресторантьори и хотелиери миналата седмица. Вероятно след една година ще бъде извършена нова проверка за напредъка, твърдят още запознати.

Сред основните констатации в сегашния доклад са:

слабости в обслужването и липса на обучен персонал,

прекалено дълги и обемни менюта, които според инспекторите често са признак за използване на замразени продукти,

сериозно разминаване между цените и качеството на предлаганата услуга,

липсва достатъчно добро представяне на български вина, стоки и ястия и др.

В доклада са отбелязани и проблеми с комуникацията с чуждестранните посетители, като в редица заведения сервитьорите не са владеели английски език на необходимото ниво.

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Всъщност казусът с противоречивата информация започва именно след публикации на известния шеф Петров. В профила си той анонсира: "Мина одитът на Мишлен, тоест приключи за тази година. Заключението: София има тук-таме няколко готвача, но няма ресторантьори".

По думите му голяма част от собствениците смятат, че модерният интериор и талантливият главен готвач са достатъчни, за да достигнат нивото на Michelin. Според Петров обаче ресторант от световна класа се изгражда с цялостно отношение към госта, високо ниво на обслужване, професионален екип и постоянство. Петров разкрива, че е присъствал на срещите около международния одит, за да наблюдава реакциите на колегите си след оценките на инспекторите. Според него основният проблем пред българския ресторантьорски сектор не е липсата на талантливи готвачи, а нежеланието за промяна в начина на мислене.

И отправи доста критики: "Ходете бе, гледайте как го правят хората, как правят ресторант, не е само кухня и копия от интернет, ходете и вижте, ако не го видите, просто значи няма да го достигнете никога."

След появата на множество публикации по темата обаче, той сподели нов пост в профила си, с който уточнява, че "много хора и журналисти четат постовете ми като "Дявол Евангелието" и изкълчват нещата с Мишлен". По думите му в доклада са поставени пет ресторанта като добри и един като много добър. "Това е прекалено малко за да влезе гайда. Няма за звезди! Това значи един препоръчан и евентуално пет за следене! Иначе ако петте ресторанта достигнат нивото на единият евентуално след 2029 ще стане. Но грешките са много!", уточнява той.

Какво още има в доклада?

Според запознати, въпреки критиките инспекторите са дали положителна оценка на разнообразието от международни кухни в столицата. Според тях София разполага с добри японски, азиатски, турски, гръцки и средиземноморски ресторанти, но и при тях обслужването остава основен проблем.

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Заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Атанас Димитров заяви пред TravelNews, че докладът ще бъде подробно прегледан.

"Ще анализираме изцяло доклада и ще изготвим препоръки към ресторантьорите. Заедно с Общинското предприятие "Туризъм" към Столична община ще бъдат предприети конкретни мерки за отстраняване на слабостите", посочи Димитров. Той допълни, че ще бъде разработена стратегия за подобряване на качеството на обслужването, повишаване на професионалната подготовка на персонала и утвърждаване на българската кухня и вина като ключов елемент от ресторантския продукт. Според него това ще бъде от полза както за бизнеса, така и за развитието на София като гастрономическа дестинация.

Въпреки неяснотите около съществуването на конкретни препоръки или критики в очевидно все още незавършения вид на доклада, то в мрежите критиките са налице:

София опитва и по друг начин

На този фон, случайно или не, в деня на първите непотвърдени спекулации по темата с одита на "Мишлен", от Столична община анонсираха инициатива за нов амбициозен план за утвърждаване на София като разпознаваема гастрономическа дестинация на европейската карта. Проектът се реализира под туристическия бранд Visit Sofia и цели по-добро преживяване за гостите и жителите на столицата чрез автентични вкусове и високо качество на обслужване.

"Общинското предприятие "Туризъм", подкрепено от експертен Кулинарен съвет, ще координира изпълнението на стратегията, за да гарантира, че инерцията на проекта ще се запази в дългосрочен план. Първата стъпка е работна среща с ресторантьорския бранш и професионалните асоциации, на която ще бъдат представени и препоръките след одит на независима консултантска компания", пишат от местната власт.

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Планът за действие за следващите 18 месеца (до края на 2027 година) предвижда въвеждането на единен стандарт за обслужване, фокус върху българското вино, сезонни менюта с ясен произход и целенасочено подобряване на градската среда. Сред целите на плана е и да развие кадрите в бранша чрез менторство и да внедри устойчиви екологични практики, за да утвърди София като привлекателна кулинарна дестинация.

"Искаме светът да опознае София през нашите очи - такава, каквато ние я виждаме всеки ден: пъстра, пулсираща от живот, а вече и убедително вкусна", заяви кметът на София Васил Терзиев. "Гастрономията е важна част от преживяването в един град и чрез този план ние не само подкрепяме местния бизнес, но и разказваме историята на София по модерен и качествен начин, който превръща всеки гост в наш посланик по света", казва още той, цитиран от пресцентъра на Столична община.

Основните мерки в плана включват:

въвеждане на практически стандарт за топло посрещане, професионално представяне на ястията и спокоен ритъм на хранене;

активно присъствие на родни сортове в менютата, демонстративно презентиране и кампания за предлагане на вино на чаша;

фокус върху кратки, сезонни менюта и използване на QR кодове, които разказват историите на производителите зад всеки продукт;

позициониране на уникалните, характерни за София заведения като водещо преживяване за туристите чрез платформите на Visit Sofia;

насърчаване на екологични практики, локално пазаруване и активното им комуникиране към клиентите;

създаване на менторска програма, която свързва утвърдени шеф-готвачи с млади таланти за кариерно развитие в София и др.

Очевидно част от мерките, анонсирани от Терзиев, ясно кореспондират и с изискванията на екипите на "Мишлен", които следят за високия стандарт на заведенията си със звезди именно по горепосочените ясни критерии за оценка и одитиране.