Гимнастикът, който имаше само 30 секунди, за да се събере и да стане олимпийски шампион на България

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Гимнастиката е един от осемте спорта, които са донесли на България двуцифрен брой медали от олимпийски игри. Страната ни обаче има само три олимпийски титли в този спорт. Първото злато е завоювано от Стоян Делчев в Москва 1980, а последното - от ансамбъла по художествена гимнастика в Токио преди четири години. Днес обаче ще ви припомним историята на третия ни олимпийски шампион в гимнастиката - Любомир Герасков.

Любомир Герасков - олимпийски шампион от Сеул 1988

Герасков е роден на 27 декември 1968 година в София. Още от малък той започва да тренира гимнастика при треньора Николай Карамфилов, като се състезава за отбора на Левски. Неговият потенциал се вижда още на Световно първенство за юноши, където завършва на четвърто място. След състезанието обаче получава бъбречна криза, което след това го вади от залата за половин година. Това обаче не го пречупва, дори напротив - мотивира го още повече.

В предолимпийската година печели три големи медала

През 1987 г. Герасков се завръща на голямата сцена за участие на Световното първенство в Ротердам. Там печели бронзови медали на земя и на кон с гривни. Освен това Герасков печели и сребро на Европейското първенство, отново на кон с гривни. В тази година става ясно, че България има гимнастик от световна класа, а двата медала на кон с гривни дават надежди за нещо голямо на предстоящите Олимпийски игри в Сеул през 1988-ма.

Оспорваната олимпийска битка, довела до 3-ма олимпийски шампиони на кон с гривна

Младият Герасков оправдава очакванията и се представя феноменално на Олимпийските игри, където става олимпийски шампион на кон с гривни едва на 19-годишна възраст. Изпълнението на Герасков е перфектно - съдиите не могат да видят и най-малката неточност, като му присъждат максимална оценка от 10.00. Само че още двама гимнастици са безупречни при изпълнението си. Така в крайна сметка трима състезатели са наградени със златни медали: Герасков, Дмитрий Билозерчев (СССР) и Жолт Боркай (Унгария).

В последния момент викат Герасков по-рано на подиума

Интересното е, че състезанието едва не се обърква за Герасков заради грешка в съдийските протоколи. Първоначално на българския гимнастик е съобщено, че трябва да излезе осми на подиума. Само че докато чака реда си, вижда, че след изпълнението на петия гимнастик се изписва неговото име. Трябва да излезе шести! Остават му само 30 секунди, за да се качи на подиума и да покаже най-доброто от себе си, но успява да се мобилизира и да стане шампион.

"Ако се бях замислил, изпусках медала. Нямаше време дори за съсредоточаване, камо ли за оправяне на гривните", спомня си Герасков. А неговият треньор Николай Карамфилов допълва: "Правехме тренировки за изненади, но точно такива не очаквахме..."

Любомир Герасков приключва с големия спорт сравнително рано - още ненавършил 23 години. Последното му състезание е на Световното първенство във Вашингтон, където печели бронзов медал на коронния си уред - кон с гривни. След това той остава да живее в Щатите. И макар кариерата му да не продължи толкова дълго, Герасков остава като легенда на уреда кон с гривни и притежател на един от 58-те златни олимпийски медала в историята на България.

Автор: Стефан Йорданов

