Гордост! България има европейски шампион по бокс!

27 октомври 2025, 17:05 часа 188 прочитания 0 коментара
България има своя нов европейски шампион по бокс. Пресиян Генов тръгна по стъпките на големите имена в българската боксова история, покорявайки върха на Стария континент при най-тежките (+90 кг). Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът ни ликува на първенството в Будва, Черна гора. Генов изигра страхотен мач по пътя към победата над Дамиано Ризо. Националът ни се справи с италианеца във финалния сблъсък на ринга в Будва. Той показа класа и умения за да изкове успеха, осигурил му златното отличие.

Пресиян Генов е №1 при учениците в Европа

Така България завърши с 4 медала на първенството в Черна гора. Освен титлата на Пресиян, страната ни има още три бронзови отличия в лицето на Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг).

Освен силното представяне на ринга, българският бокс получи още едно признание в лицето на Мария Благоева. Красивото лице на БФ Бокс заслужи приза за най-добър съдия по време на Европейското първенство. Тя бе отличена за отличната работа, която показа при отсъжданията си в хода на срещите на шампионата.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
