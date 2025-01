Хамилтън подкара болида на Ферари: Едно от най-хубавите чувства в живота ми! (ВИДЕО)

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се качи за първи път в болида на Ферари и определи изживяването като "едно от най-хубавите чувства" в живота му. Британският пилот, който преди година шокира всички с решението да напусне Мерцедес и да се присъедини към отбора на Ферари, сега имаше възможността да тества новия си болид на старта на подготовката за новия сезон през 2025 година.

Хамилтън пристигна на тестовата писта на Скудерията във Фиорано, като събра близо 1500 фенове. 40-годишната легенда във Формула 1 не пропусна да поздрави и събралите се привърженици покрай пистата, които го посрещнаха с мощни скандирания. А след тренировката опитният пилот сподели и първите си впечатления от болида на Ферари, като не скри, че това за него е сбъдната мечта.

"Имах късмета да имам много първи моменти в кариерата си - от първия тест до първото състезание, до първия подиум, първата победа, първата шампионска титла. Не съм сигурен колко още първи неща имам, но да карам за първи път автомобил на Скудерия Ферари беше едно от най-хубавите усещания в живота ми", каза Хамилтън.

"Когато запалих болида и минах през вратата на гаража, на лицето ми се появи най-голямата усмивка. Това ми напомни за първия път, когато тествах болид от Формула 1, беше толкова вълнуващ и специален момент - и ето ме тук, почти 20 години по-късно, отново изпитвам тези емоции", добави още той.

Stepping into a new era 👊



Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn