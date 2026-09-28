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„Независимо от цвета на фланелката“: ПФК Левски и лекари с мач в името на здравето

28 септември 2026, 12:54 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: Клуб здраве
„Независимо от цвета на фланелката“: ПФК Левски и лекари с мач в името на здравето

Валери Божинов и д-р Николай Тивчев разговарят за личния сблъсък със здравословен проблем, ролята на движението и спорта в профилактиката и предстоящия благотворителен мач между ветерани на ПФК Левски и лекари от Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия и техни деца. Инициативата събира средства за автоматичен външен дефибрилатор за Националната спортна академия.

Тази година Валери Божинов прекарва два месеца в болница. Това променя отношението му към лекарите и към грижата за здравето. „Когато си в болницата и си сред болни пациенти, си в ръцете на хората, които трябва да ти помогнат да си върнеш здравето. Осъзнах, че без тези хора нашето здраве няма как да бъде отново това, което е.“ Именно той е сред ветераните на сините, които ще се включат в благотворителния мач на 3 октомври от 11 ч. на НСА.

„Сърдечните проблеми могат да се проявят и по време на спортни занимания. Ние като лекари знаем колко е важна бързата реакция. Там става въпрос за минути“, казва д-р Николай Тивчев, медицински директор на лечебното заведение.

„Всички знаем, че движението е живот“, допълва той. И посочва, че умереното физическо натоварване подпомага функционалното развитие на организма и адаптацията на сърдечно-съдовата система към по-високи натоварвания. Физическата активност има значение и за поддържането на добра форма и профилактиката на затлъстяването, диабет тип 2 и др. „Има два типа начин на спортуване. Единият е здравословният, другият е професионалният. Професионалният спорт дава много и много взима.“

Божинов също говори за мястото на движението в ежедневието. „Аз сутрин ставам, отивам, тренирам малко и вече започвам по друг начин. Мислите ми, съзнанието ми, фокусът ми, концентрацията ми, планът ми за работа – всичко започва по друг начин.“ Според него дори при натоварен график може да се намери време за спорт. „От 24 часа един час, час и половина, два часа можеш да намериш време.“ Божинов вече вижда спорта и през ролята на баща. Синът му Валери също навлиза във футбола. „Аз съм горд и щастлив, че моят син практикува това, което аз практикувах дълги години.“

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На 3 октомври във футболната среща ще участват и деца, като най-малкото е едва на 5 г. На въпрос на водещата Радина Василева какво е посланието зад това смело решение, д-р Тивчев отговаря: „Първата идея на инициативата ни е идеята за приемственост – за следващото поколение, което трябва да продължи нашия път. Трябва да има спорт, трябва да има движение, трябва да има физическо натоварване. Това помага и за интелектуалното израстване.“

Сред участниците в отбора на лекарите ще бъде и Коко Канарио – пациент на лечебвоното заведение, който бе избран на случаен принцип в специална игра във Фейсбук. Преди малко повече от два месеца именно д-р Тивчев извършва операция за смяна на тазобедрена става на Коко. „Когато разбрах, че той ще бъде наш съотборник, първо се зарадвах, след това леко се притесних. Той е опериран преди малко повече от два месеца, което е изключително кратък срок за човек с такава травма на бедрената става. Така че по време на срещата ще го следя повече като лекар, отколкото като съотборник и приятел“, признава си д-р Тивчев.

Коко Канарио е познат и с каузата си в помощ на бездомните животни чрез фондация „Скитникът и лейди“. Само десет дни след операцията той се връща в приюта и започва да работи по клетките и оградите. „Видях във Facebook какво се случва и реших да му се обадя и да му се скарам малко“, разказва д-р Тивчев.

Футболният мач ще продължи 60 минути – две полувремена по 30 минути. На терена ветераните на Левски и лекарите ще бъдат съперници, но каузата е обща.

„Няма да бъдем врагове. Напротив – ще бъдем пример за едно подрастващо поколение“, казва Божинов.

Поканата му е към всички футболни фенове, независимо от клубната принадлежност:

„Независимо дали са червени, сини, жълто-черни или бяло-черни, независимо от цвета на фланелката и от цвета на клуба, това няма никакво значение. Има значение да дойдете, да ни подкрепите – нас, доктора, докторите, каузата, децата.“

Целия разговор вижте тук:

 

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Радина Василева
Радина Василева Редактор
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