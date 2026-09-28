Световноизвестният саксофонист Jimmy Sax идва в София на 3 октомври в рамките на европейското си турне

На 3 октомври 2026 г. (събота) столицата ще бъде домакин на един от най-очакваните музикални актове на есента - концертът на световноизвестния френски саксофонист и продуцент Jimmy Sax. Шоуто в Pirotska 5 Event Center е част от неговото голямо европейско турне "European Tour 2026" и се организира от водещата платформа Gotobeat в партньорство с Wonder Manage.

За артиста: Саксофонът като продължение на тялото

Френският артист Jimmy Sax е истинска глобална сензация и мултиинструменталист, превърнал саксофона в своя запазена марка. Известен с изключително енергичните си сценични пърформанси, той кара инструмента си да звучи като естествено продължение на собственото му тяло, сливайки електронни бийтове, хаус, фънк и джаз в неповторимо визуално и звуково изживяване.

Още: SOEN идват в София през март 2027

Световни хитове: Неговият емблематичен трак "No Man No Cry" постига златен и впоследствие платинен статус в Италия, превръщайки се в глобален химн с десетки милиони гледания. Други негови популярни композиции включват "Time" (също със златен сертификат в Италия), "Soldier", "Summertime" и "Better Days".

Колаборации с топ артисти: Jimmy Sax е съавтор и участник в три сингъла с френската рап звезда Jul - "Ibiza" (постигнал платинен статус във Франция), "Tout La Nuit" и "J'ai Vidé Le Magnum".

Албуми и симфоничен звук: През 2021 г. издава дебютния си авторски албум "Jimmy", последван през 2022 г. от амбициозна пълномащабна оркестрална версия, изиграна на живо с симфоничен оркестър.

Рекордни числа: С над 1000 концерта по целия свят, повече от половин милиард (500 млн.) стрийма в платформите и над 1 милион абонати в своя YouTube канал, Jimmy Sax продължава да бъде един от най-търсените лайв артисти в Европа.

Какво да очакват феновете в София

Шоуто на Jimmy Sax в София обещава да бъде пълнокръвно импровизационно и танцувално изживяване. Публиката ще има възможност да се потопи в динамичен сет, съчетаващ дълбоки електронни ритми с виртуозни саксофонни сола. Атмосферата ще бъде допълнена от специални светлинни и звукови ефекти, подготвени за европейското му турне.

Билети ще откриете на Gotobeat.com.

Още: Британските ветерани Praying Mantis с първи концерт в София

За локацията и промоутърите

Pirotska 5 Event Center: Разположен в самото сърце на София, комплексът е сред най-модерните и луксозни места за събития у нас. Пространството на три нива разполага с най-висок клас озвучаване и осветление, осигуряващи перфектна видимост и акустика.

Gotobeat: Gotobeat е британски промоутър и билетна платформа, провеждаща над 1000 събития годишно за над 100 000 фенове в Европа. За събитието в София те отново си партнират с базираната в Европа агенция Wonder Manage.