Спорт:

Световноизвестният саксофонист Jimmy Sax идва в София на 3 октомври в рамките на европейското си турне

28 септември 2026, 13:03 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: Jimmy Sax/Facebook
Световноизвестният саксофонист Jimmy Sax идва в София на 3 октомври в рамките на европейското си турне

На 3 октомври 2026 г. (събота) столицата ще бъде домакин на един от най-очакваните музикални актове на есента - концертът на световноизвестния френски саксофонист и продуцент Jimmy Sax. Шоуто в Pirotska 5 Event Center е част от неговото голямо европейско турне "European Tour 2026" и се организира от водещата платформа Gotobeat в партньорство с Wonder Manage.

За артиста: Саксофонът като продължение на тялото

Френският артист Jimmy Sax е истинска глобална сензация и мултиинструменталист, превърнал саксофона в своя запазена марка. Известен с изключително енергичните си сценични пърформанси, той кара инструмента си да звучи като естествено продължение на собственото му тяло, сливайки електронни бийтове, хаус, фънк и джаз в неповторимо визуално и звуково изживяване.

Още: SOEN идват в София през март 2027

Световни хитове: Неговият емблематичен трак "No Man No Cry" постига златен и впоследствие платинен статус в Италия, превръщайки се в глобален химн с десетки милиони гледания. Други негови популярни композиции включват "Time" (също със златен сертификат в Италия), "Soldier", "Summertime" и "Better Days".

Колаборации с топ артисти: Jimmy Sax е съавтор и участник в три сингъла с френската рап звезда Jul - "Ibiza" (постигнал платинен статус във Франция), "Tout La Nuit" и "J'ai Vidé Le Magnum".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Албуми и симфоничен звук: През 2021 г. издава дебютния си авторски албум "Jimmy", последван през 2022 г. от амбициозна пълномащабна оркестрална версия, изиграна на живо с симфоничен оркестър.

Рекордни числа: С над 1000 концерта по целия свят, повече от половин милиард (500 млн.) стрийма в платформите и над 1 милион абонати в своя YouTube канал, Jimmy Sax продължава да бъде един от най-търсените лайв артисти в Европа.

Какво да очакват феновете в София

Шоуто на Jimmy Sax в София обещава да бъде пълнокръвно импровизационно и танцувално изживяване. Публиката ще има възможност да се потопи в динамичен сет, съчетаващ дълбоки електронни ритми с виртуозни саксофонни сола. Атмосферата ще бъде допълнена от специални светлинни и звукови ефекти, подготвени за европейското му турне.

Билети ще откриете на Gotobeat.com.

Още: Британските ветерани Praying Mantis с първи концерт в София

За локацията и промоутърите

Pirotska 5 Event Center: Разположен в самото сърце на София, комплексът е сред най-модерните и луксозни места за събития у нас. Пространството на три нива разполага с най-висок клас озвучаване и осветление, осигуряващи перфектна видимост и акустика.

Gotobeat: Gotobeat е британски промоутър и билетна платформа, провеждаща над 1000 събития годишно за над 100 000 фенове в Европа. За събитието в София те отново си партнират с базираната в Европа агенция Wonder Manage.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
концерти Jimmy Sax Джими Сакс
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес