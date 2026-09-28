"Изпийте я или я прекръстете на вино": Наталия Киселова със съвети как да не плащате данък за ракията

Предвижданата глоба от най-малко 1000 евро за физически лица, които държат чужда домашна ракия, накара преподавателят по конституционно право Наталия Киселова да се намеси с призив за успокояване на страстите с доза хумор и практически съвети. В профила си във Facebook тя даде няколко практични препоръки към гражданите, извеждайки на преден план основни юридически принципи.

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Първото правило, което тя припомня с усмивка, е, че данъчните закони действат само занапред, а не с обратна сила.

"Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино! След като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино?", шегува се Киселова.

Като втора насока тя съветва занапред да се избягва съхранението на домашната сливова, грозданка или гюловица в пластмасови шишета, като предлага алтернатива – компотени буркани или в краен случай бутилки от пенливо вино.

На трето място експертът отправя апел към всички любители на традиционния селски казан - уеднаквяване на бележките и реда, по който се раздават те за платен акциз, за да няма неясноти при евентуални проверки.

Киселова отбелязва, че предстои да се види окончателната редакция на нормата, след което тя да бъде детайлно тълкувана спрямо бъдещите действия на институциите.