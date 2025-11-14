Изгряваща спортна звезда се самоуби на 19 години

Австралиският ръгби талант Йоханес Логан сложи край на живота си само на 19 години. Скръбната вест съобщиха от Националната ръгби лига на Австралия и Океания (NRL). Състезателят на Саут Сидни Рабитос се е самубил в сряда. Той беше родом от Ориндж, Нов Южен Уелс. С ръст от 195 см и тегло от 103 кг, Йоханес беше смятан за потенциална бъдеща звезда на NRL.

Ръгби общността в Австралия скърби

Логан се премества в Сидни, където живее в Куджи, заради любовта си към спорта. Пробива в мъжкия състав на "рабитос", въпреки крехката си възраст. От клуба публикува и изявляние за кончината: „Саут Сидни Рабитос скърбяи за кончината на играча от Джърси Флег Къп, Йоханес Логан, който почина тази седмица“, се казва в него.

Rabbitohs are mourning the passing of Jersey Flegg Cup player, Johannes Logan, who passed away this week.



📰 READ MORE: https://t.co/ths2Lok4dl pic.twitter.com/3hExsNaX66 — South Sydney Rabbitohs 🐰 (@SSFCRABBITOHS) November 12, 2025

„19-годишният Йоханес беше ученик, звезда по ръгби, водна топка и плуване в колежа Сейнт Джоузеф в Хънтърс Хил, където играеше в първия отбор по ръгби, и по водна топка, беше капитан на А отбора по плуване, както и представляваше Нов Южен Уелс в ръгбито, преди да се присъедини към програмата на "рабитос" за сезон 2025", пишат още от клуба.

Йоханес представляваше "рабитос" в осем мача от СГ Бол Къп за мъже под 19 години и един мач от Джърси Флег Къпза мъже под 21 години през миналия сезон. „South Саут Сидни Рабитос подкрепя семейството на Логан, приятелите и съотборниците на Йоханес, съотборниците му в клуба и персонала в този много труден момент и всички ние молим за уединение за семейството и приятелите му, докато скърбят за загубата на Йоханес.“, пише още в позицията.

ОЩЕ: Скръбна вест! Почина голяма легенда на ЦСКА!