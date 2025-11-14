Скръбна вест! Почина голяма легенда на ЦСКА!

Един от най-великите вратари в историята на ЦСКА Стоян Йорданов си отиде от този свят на 81-годишна възраст. Скръбната новина съобщиха от официалният сайт на столичния гранд. В богатата витрина на стража блестят 8 шампионски титли и 5 Купи на Съветската армия, спечелени с "армейците". След края на активната си кариера Йорданов многократно е треньор на вратарите и помощник треньор в първия отбор на "червените".

Почина Стоян Йорданов

"С огромна тъга ви информираме, че днес на 81-годишна възраст ни след боледуване ни напусна големият Стоян Йорданов. Той остава в историята като един от най-великите вратари на ЦСКА и българският футбол, който отдаде цялата си футболна кариера на любимия клуб", написаха от Борисовата градина. Йорданов се присъединява към „армейския“ тим през 1961 г. и в продължение на 16 години е неизменна част от първия състав. Легендарно е съперничеството му за мястото под рамката с друг феноменален „червен“ вратар – Йордан Филипов.

Освен това като футболист Стоян Йорданов е сребърен медалист с националния отбор на България на Олимпийските игри през 1968 г. в Мексико. Участник на Мондиала през 1970 г. Има общо 25 мача за представителния тим на родината. Като треньор на вратарите печели още 6 пъти шампионската титла на България с ЦСКА. Работил е още в националния отбор, бил е наставник на младежката селекция на държавата. Има опит и в Саудитска Арабия, където е помощник на Стойчо Младенов в Ал Ахли.

"Стоян Йорданов бе един от великаните, които написаха историята на нашия клуб. Освен брилянтен вратар, той бе пример за човечност, доброта и достойнство! Споменът за него ще живее вечно в сърцата ни!", написаха още от ЦСКА.